Madame Webb è castata per lo spin-off di Spiderman

Il film Madame Web di Sony Pictures ne aggiunge un altro al cast, poiché Emma Roberts è l’ultima ad entrare a far parte dell’universo di Spider-Man di Sony. Dopo il successo di Venom nel 2018, Sony ha iniziato a intensificare i piani per utilizzare i personaggi Marvel legati a Spider-Man di cui possedeva i diritti. Ciò ha portato a una varietà di idee, comprese alcune che non sono trapelate e Morbius. Madame Web è uno dei film spin-off di Spider-Man in arrivo da questi piani, con S.J. Clarkson ha accettato di dirigere il film in precedenza. Il film dovrebbe reimmaginare il personaggio di Spider-Man con connessioni multiverso.

Il movimento su Madame Web ha preso il sopravvento all’inizio del 2022 quando Dakota Johnson si è unita al progetto come protagonista. Il cast del film ha continuato a crescere da lì, con Sydney Sweeney di Euphoria anche come headliner del cast. L’ensemble di Madame Web include le attrici Celeste O’Connor, Isabela Merced e Tahar Rahim. Ora, un rapporto di Deadline condivide che Emma Roberts è l’ultimo membro del cast del film Madame Web della Sony. Non ci sono dettagli su chi sta interpretando. Emma Roberts ha già recitato in programmi TV come Scream Queens e American Horror Story. I suoi crediti cinematografici includono anche We’re The Millers, Nerve e Scream 4. L’aggiunta di Emma Roberts a Madame Web segna il suo primo ruolo in un film di supereroi.

I dettagli della trama su Madame Web sono ancora per lo più nascosti, ma è chiaro che la Sony sta riempiendo questo imminente spin-off di Spider-Man con molte star femminili. Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced ed Emma Roberts danno al film una vasta gamma di attrici. Al momento è solo confermato che Dakota Johnson interpreterà un supereroe Marvel, ma è possibile che anche molte di queste altre star siano personaggi conosciuti. Ciò include l’ex star di American Horror Story, Emma Roberts.

A seconda della direzione in cui va la storia di Madame Web, ci sono molte opzioni per i supereroi e i cattivi Marvel che Emma Roberts potrebbe essere. Se Sydney Sweeney non è Black Cat come altamente ipotizzato, Emma Roberts potrebbe invece interpretare Felicia Hardy. Potrebbe anche essere Silver Sable se la Sony ha in programma di utilizzare Madame Web per creare il film Black Cat & Silver Sable precedentemente in fase di sviluppo. C’è anche la possibilità che Emma Roberts possa essere una Spider-Gwen dal vivo. Naturalmente, potrebbe anche essere un nuovo personaggio creato per il film o un nome molto secondario dei fumetti. Si spera che non passerà molto tempo prima che vengano rivelati maggiori dettagli su Madame Web, incluso chi interpreta Emma Roberts.