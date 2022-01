Joaquin Phoenix sarà Napoleone al cinema

Il film parlerà delle origini di Napoleone Bonaparte e secondo il regista nessuno meglio di Joaquin Phoenix per questo ruolo.

Napoleon è il titolo del film dedicato a Napoleone Bonaparte. Il protagonista sarà l’immenso Joaquin Phoenix attore consacrato e titolato anche agli Oscar grazie alla sua parte in Joker. Indubbiamente visto lo spessore del personaggio e del suo interprete, ci si aspetta parun film degno di essere guardato. Si conosce anche il nome dell’attrice che vestirà i panni di Giuseppina Bonaparte che sarà interpretata da Vanessa Kirby, anche se inizialmente doveva essere Jodie Comer che per programmazione legata al covid si è tirata fuori dal progetto.

Il film racconterà, ovviamente, la storia di Napoleone Bonaparte che va dalle origini fino alla sua nomina di Imperatore e che toccherà anche la relazione con Giuseppina Bonaparte. L’obiettivo è quello di mostrare le doti militari ed il carisma che ha contraddistinto la figura di Bonaparte prima dell’esilio. Inizialmente il film doveva intitolarsi “Kitbag” nome che deriva da una frase storica detta da Napoleone “C’è qualcosa del generale nascosta nel borsone (kitbag) di ogni soldato” salvo poi scegliere e confermare Napoleon che sicuramente non crea confusione nelle intenzioni e nella storia che si andrà a guardare, togliendo dunque il riferimento evocativo per dare un messaggio più diretto; il film si chiama Napoleon e parla ovviamente di Bonaparte, fine. A confermarlo è stata anche la testata Deadline.

La produzione è affidata agli Apple Studios ed alla regia ci sarà Ridley Scott ed a tal proposito si è espresso il produttore Kevin Walsh dicendo che “Lavorare con Ridley Scott è stato il punto più alto della mia carriera, ed il fatto di produrre Napoleon, con la regia di Ridley e Joaquin Phoenix protagonista, è un sogno che diventa realtà.” Non dimentichiamo infatti che la coppia Scott-Phoenix ha lavorato al fu grandissimo film de Il Gladiatore, quindi l’entusiasmo di Walsh è ben riposto. In ogni caso difficilmente Joaquin ha deluso i suoi spettatori con le sue doti attoriali che da allora sono state un crescendo continuo ed infatti Scott ha dichiarato “Nessun attore potrebbe interpretare la parte di Napoleone così come farebbe Joaquin. Lui ha creato uno dei più complessi imperatori della storia del cinema ne Il Gladiatore, e creeremo un personaggio altrettanto importante con Napoleone. La sceneggiatura è ottima, l’ho scritta con David Scarpa, e non c’è un partner migliore di Apple per portare questa storia di fronte ad un pubblico globale” Le riprese cominciano dal mese corrente quindi non si hanno ancora una data di uscita.

FONTE