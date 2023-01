“What’s My Name?” sarà l’ultimo film action di Van Damme

L’ultimo film d’azione di Jean-Claude Van Damme “What’s my name?” continuerà una strana tendenza di film d’azione nella sua carriera. Van Damme si è fatto strada verso la fama di Hollywood alla fine degli anni ’80 con successi di arti marziali a basso budget come Bloodsport, Kickboxer e Cyborg. Van Damme ha continuato a essere una star d’azione di Hollywood per tutti gli anni ’90 e fino al 2° secolo, con la sua caratteristica flessibilità che è stata un punto fermo del suo personaggio sullo schermo. Dopo la sua lunga carriera nei film d’azione, Jean-Claude Van Damme ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi definitivamente, con il film d’azione What’s My name? Come suo ultimo omaggio a questo genere che gli ha portato tanta fortuna. “Qual è il mio nome?” (tradotto in italiano) includerà anche alcuni elementi autobiografici della vita e della carriera di Van Damme. Per questo motivo, il film continuerà uno schema a cui lo stesso Van Damme ha preso parte più volte.

In What’s my name? Secondo quanto riferito, Van Damme interpreterà se stesso, colpito da amnesia dopo aver subito un grave incidente automobilistico. Al risveglio dal coma, Van Damme combatterà molti avversari diversi durante tutta la sua avventura mentre cerca di recuperare la memoria. Secondo Deadline, Jeremy Zag dirigerà Wha’ts my name?, con Nick Vallelonga e Paul Sloan che scrivono la sceneggiatura. L’idea di un film d’azione di Van Damme con un meta twist che funge da arco finale potrebbe essere un modo piuttosto interessante per concludere la sua carriera di eroe d’azione. Le molte possibilità per gli antagonisti di What’s my name? aprono ad una la lunga lista di rivincite con i passati avversari di Van Damme, inclusi tutti, da Dolph Lundgren a Scott Adkins. Allo stesso tempo, What’s my name? sarà anche il terzo film in cui Van Damme mette al microscopio la propria vita e la propria carriera.

La carriera del fascinoso belga è stata piena di film, con Van Damme che interpreta di tutto, dagli eroi di film d’azione al cardiopalma come Lionheart e The Quest, a ruoli più drammatici in film come Wake of Death e Pound of Flesh. Tuttavia, la propensione di Van Damme per l’autoesame e l’autoironia è stata forse l’elemento più inaspettato della sua carriera. Questo rende anche What’s My Name? una scelta molto più interessante per l’ultimo film d’azione di Jean-Claude Van Damme. Un altro caposaldo dei film action a cui dovremmo tristemente rinunciare.