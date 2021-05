Venom vs Carnage fuori il trailer del prossimo film

Finalmente vedremo al cinema lo scontro tra i duei simbionti più famosi dell'universo marvel. Venom e Carnage!

Aspettavano questo momento tutti i fan di Venom, ovviamente di Carnage, che hanno visto il precedente film. Il finale non lasciava dubbi in merito ed abbiamo atteso nella speranza che diventasse realtà. Uno scontro al cinema tra i due simbionti più famosi dell’universo Marvel. Da un lato l’irriverenza di Venom, dall’altra la follia più totale di Carnage. Da qui il titolo del film “Venom: la furia di Carnage” (titolo originale Venom 2: Let There Be Carnage) siete pronti a vedere l’epico scontro al cinema? Intanto ecco il trailer pubblicato su tutti i social.

Sony fa sapere dunque che il film uscira ad autunno e siamo dunque pronti al ritorno di Tom Hardy e di, questa volta nei panni del villain Cletus Kasady aka Carnage, Woody Harrelson che abbiamo visto soltanto nel finale post crediti del primo film. Speranze ben riposte perché finalmente vedremo tutta la furia del simbionte rosso. Nel filmato troviamo un cocktail di umorismo, azione e pura follia. D’altronde da un film del genere non ci si aspetta altro. Magari non sarà neanche un capolavoro, come il primo, ma si spera che intrattenga tanto se non di più almeno. Nel cast è riconfermata anche Michelle Williams nei panni di Anne Weying e l’aggiunta di Naomie Harris nei panni di Frances Louise Barrison aka Shriek altro supervillain femminile noto per il suo potere di manipolare il suono in diversi modi. Nei fumetti è già stata vista collaborare con Carnage ad una serie di omicidi a New York. Insomma non ci sarà da scherzare, anche se alla fine l’umorismo non manca. Infatti ci sono altre scenette divertenti dove il simbionte prepara la colazione o quando vuole mangiare la signora Chen perché ha finito la cioccolata, speriamo che questo non incrini i loro rapporti perché portano l’insensato umorismo che ci piace e per carità non fategli mangiare la signora Chen.

Sulla scia del successo del primo film di Venom, Sony ha dunque deciso di realizzare altri spin-off dei villain appartenenti allo spider-verse. Grazie anche alla collaborazione con Warner Bros Entertainment i fan potranno finalmente godersi anche la presenza di Carnage, dopo esser stati stuzzicati già dal primo film. Anche Shriek è un’aggiunta molto gradita tra i personaggi che non hanno mai avuto un rilevante spessore se non quello di apparire di tanto in tanto per contrapporsi all’eroe di turno, in questo caso Spiderman. Chissà se un giorno vedremo unirsi i due universi proprio con quello dell’Uomo Ragno.