Venom 3 annunciato al cinemacon da Sony

Si aspettava solamente l'annuncio ufficiale ed è arrivato al cinemacon. Il simbionte Venom avrà un terzo film.

Sony Pictures ha annunciato ufficialmente durante il panel al CinemaCon di oggi che Venom 3 è in arrivo. I primi due film hanno visto Tom Hardy interpretare il giornalista Eddie Brock, che diventa l’ospite di un simbionte alieno di nome Venom e acquisisce superpoteri nel processo. Senza cast ancora annunciato ufficialmente o data di uscita, tutti i fan possono aspettarsi con impazienza la garanzia che ci sarà un terzo film della serie. Questo annuncio non è certo una sorpresa poiché i due film precedenti, Venom e Venom: Let There Be Carnage, sono stati dei successi al botteghino. Venom ha portato ben 856 milioni di dollari dai mercati nazionali e internazionali nel 2018 e Venom: Let There Be Carnage ha guadagnato 502 milioni di dollari in tutto il mondo nel 2021.

Essendo un amato personaggio Marvel, Venom ha trovato il suo posto per la prima volta sugli schermi live-action nel 2007 in Spider-Man 3, dove Eddie Brock è stato interpretato da Topher Grace. Quindi, Hardy ha assunto il ruolo di protagonista nel 2018 non solo interpretando Eddie, ma anche dando voce al simbionte con la sua personale interpretazione della voce in modo stravagante e sarcastico. L’interpretazione di Dr. Jekyll e Mr. Hyde si è rivelata una formula vincente per il personaggio Marvel, e i fan si sono scaldati alla dinamica tra un acerbo Venom e il suo ospite rude.

Alla fine di Let There Be Carnage, abbiamo visto Eddie e Venom godersi una bella vacanza, che è stata presto interrotta da alcuni imbrogli del multiverso. Spostandosi in un nuovo universo, Eddie ha visto J. Jonah Jameson annunciare l’identità di Peter Parker come Spider-Man. Poi, in una breve apparizione in Spider-Man: No Way Home, abbiamo visto Eddie godersi un drink in un bar del MCU, confuso da dove si trova mentre Spider-Man combatte contro la sua banda di ladri. Quando il dottor Strange (Benedict Cumberbatch) lancia il suo incantesimo per correggere i torti e far dimenticare al mondo Peter Parker, tutti i ladri, incluso Eddie, tornano nel loro universo. Ma, dopo aver gustato il suo drink, Eddie lascia inconsapevolmente una parte del simbionte Venom.

Senza ulteriori informazioni sulla prossima storia di Venom, ci resta un po’ di tempo per speculare su ciò che verrà! Intanto ricordiamo che Sony ha annunciato anche il sequel di Ghostbusters Afterlife, dunque si prennuncia ghiotto questo cinemacon per Sony che avrà da lavorare su due grandi francise, di cui il leggendario Ghostbusters discusso in questo articolo.