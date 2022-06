Top Gun Maverick è il film più redditizio di Tom Cruise

Dopo aver incassato più di 800 milioni di dollari al botteghino mondiale, Top Gun: Maverick è ufficialmente diventato il film di Tom Cruise con il maggior incasso di tutti i tempi. Come riportato da Variety, Top Gun: Maverick ha superato Mission: Impossible – Fallout $ 791 milioni per rivendicare il primo posto nel curriculum di Cruise, e ha ancora qualche pista da percorrere mentre si dirige verso la sua quarta settimana nei cinema e a pochi centimetri dal l’ambita pietra miliare di $ 1 miliardo.

Top Gun: L’attuale totale globale di Maverick si attesta a $ 806,4 milioni, di cui $ 422,2 milioni provenienti dal Nord America. Al suo debutto durante il weekend del Memorial Day, Top Gun: Maverick ha guadagnato $ 160,5 milioni a livello nazionale. Ha continuato a guadagnare $ 90 milioni e $ 51 milioni a livello nazionale rispettivamente nel suo secondo e terzo fine settimana, e cerca di affrontare il nuovo arrivato Lightyear e Jurassic World: Dominion, l’ultimo dei quali entrerà nel suo secondo fine settimana.

Probabilmente il successo per Tom Cruise ottenuto con questo sequel, che a proposito è sicuramente tra i migliori della storia del cinema, è dovuto alla formula con cui è stato realizzato un mix di intrattenimento che appartiene a tempi cinematografici di una volta, più semplici, tra stupidità, cattivo gusto e quell’eroismo pompato al massimo dall’entusiasmo.

Non solo migliori incassi! Tom Cruise ha ricevuto anche le migliori recensioni della sua carriera. Il film attualmente sfoggia uno straordinario 97 percento su Rotten Tomatoes. È possibile che il punteggio di Top Gun 2 possa spostare un punto o due in entrambe le direzioni mentre vengono conteggiate le recensioni finali. Il primo Top Gun (1986) potrebbe essere stato un enorme successo commerciale, ma non ha raccolto lo stesso rispetto dei revisori. Il punteggio di Top Gun è del 58 percento su Rotten Tomatoes. Il punteggio più basso di Cruise su Rotten Tomatoes è Cocktail del 1988 (7%) strano perché comunque non è un cattivo film, ve lo consigliamo comunque se ancora non aveste avuto l’occasione di vederlo. Da Paramount e Skydance, il film è considerato il film più recensito della prolifica carriera di Tom Cruise, insieme al più recente capitolo della serie Mission: Impossible. Insomma la carriera di Tom grazie a questo film sta letteralmente ‘volando’ termine più che appropriato per descrivere la situazione, non che Tom ne avesse bisogno, ma quando qualcosa è ben fatto va premiato.