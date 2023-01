Tobey Maguire parla del suo nuovo “cattivo” ruolo

In questo momento, potresti goderti molti film di Natale, inclusi quelli nuovi e alcuni dei classici di tutti i tempi ma potremmo consigliarvi un film uscito nei giorni scorsi (23 dicembre) per l’esattezza che si intitola Babylon ed è una commedia drammatica. Il film di Damien Chazelle racconta la storia dell’ascesa e della caduta di più personaggi durante un’era di sfrenata decadenza e depravazione nella prima nascita di Hollywood.

Il film presenta un cast di volti famosi ed anche importanti, tra cui Brad Pitt nei panni di Jack Conrad, Margot Robbie nei panni di Nellie LaRoy e Tobey Maguire. Il ruolo di Maguire in particolare è stato molto discusso durante la preparazione del film, con Chazelle che ha rivelato che doveva scegliere quale personaggio voleva fargli interpretare. Ha optato per James McKay in versione drogata del mitico Caronte, molto diverso dal personaggio iconico di Spiderman che l’ha reso ancor più celebre. Secondo Entertaiment Weekly, il regista Chazelle ricorda che Maguire ha scelto il personaggio ed ha detto: “È un po ‘divertente ora che guardo indietro, in realtà è stato Tobey a scegliere tra questa gamma di opzioni questo personaggio, McKay, che era in qualche modo il più inquietante, il più depravato di tutti loro. Non so cosa dica di Tobey, ma è quello che ha scelto.”

Entertainment Weekly ha parlato poi con Maguire per chiedere della sua version3e della storia sul motivo per cui ha deciso di scegliere James McKay. Quando gli è stato chiesto dall’outlet perché tra tutti i ruoli in Babylon avesse scelto quello in particolare, Maguire ha detto: “Oh, questa è una buona domanda, non lo so. C’era qualcosa di attraente nell’interpretare James, perché era insolito e mi piaceva molto il personaggio. Mi è piaciuto il ruolo che interpreta nella storia, e dove entra [in gioco], portando il film e questi ragazzi in quel ventre, in quel mondo. Sembrava divertente. E non avevo una visione molto chiara di cosa avrei fatto, il che è stato piuttosto eccitante. C’erano solo molte possibilità nella caratterizzazione.” Maguire ha ammesso che c’erano altri ruoli che avrebbe potuto interpretare invece che “sembravano divertenti“, ma sapeva che McKay era quello giusto per lui. Ha infine commentato: “Sono appena stato attratto da McKay. Ed è anche divertente: ovviamente una volta che le cose sono finite, e guardi cosa hanno fatto gli altri attori negli altri ruoli che erano possibilità a cui potevo mirare ed appuri che sono stati bravi, non potevo immaginarmi diversamente da quello che ho fatto.“