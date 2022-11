TikTok ispirerà le scene musicali in Hercules

A quanto pare il prossimo live-action Disney dei fratelli Russo, Hercules, prenderà spunto ed ispirazione da TikTok. Considerato una parte dell’era in cui Disney ha avuto nuova linfa, il film Hercules del 1997 è un musical animato basato vagamente sulla mitologia greca.

Nell’aprile 2020, è stato annunciato che un remake live-action di Hercules era in onda alla Disney e che i registi Marvel Joe e Anthony Russo lo avrebbero prodotto. Il loro Hercules avrà un tocco moderno e che in particolare abbraccerà parte dell’umorismo dell’originale. Lo scorso giugno, Guy Ritchie, che ha diretto il remake live-action di Aladdin del 2019, ha firmato per dirigere il nuovo film di Hercules. Anche se non ci sono ancora aggiornamenti sul casting, Danny DeVito (che ha doppiato Phil nel film del 1997) ha chiesto di apparire nel remake.

In un’intervista con Variety, Joe Russo afferma che Hercules trarrà ispirazione come se fosse un musical eseguito da TikTok appurando che questo remake vuole comunque discostarsi dall’originale ed avere una propria originalità. Il commento di Russo è stato più specifico: “Ci sono questioni su come si traduce un musical. Il pubblico di oggi è stato formato da TikTok, giusto? Quali sono le loro aspettative su come appare e come si sente quel musical? Può essere molto divertente e aiutarci a superare un po’ i limiti di come si esegue un musical moderno“.

Pertanto, sembra che il pubblico possa aspettarsi un Hercules aggiornato in futuro. Il film live-action potrebbe scegliere di adottare un approccio più accurato con la sua mitologia, unica nota positiva dopo questa assurda voglia di accostare un grande classico Disney a TikTok che a quanto pare avrà un ruolo fondamentale per la messa in scena delle parti musicali. L’aspetto sperimentale menzionato dai Russo potrebbe anche suggerire che Hercules darà una svolta unica al viaggio dell’eroe. Mentre i remake Disney del passato hanno lasciato il pubblico deluso, c’è speranza che il remake live-action de La Sirenetta cambierà le cose. Con il film che debutterà a maggio 2023, il modo in cui si esibisce La Sirenetta potrebbe cambiare la realizzazione di Hercules, che è ancora in pre-produzione. Ciò che potrebbe significare un remake Disney ispirato a TikTok è in discussione, ma i fratelli Russo stanno sicuramente cercando di creare una versione unica di Hercules che non è mai stata tentata prima. Non so voi, ma noi non ci aspettiamo niente e siamo già abbastanza delusi che la piaga TikTok cominci a toccare pure i film.