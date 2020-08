Supercar: in arrivo film tratto dalla serie tv

la mitica KiITT torna al cinema dopo l'iconica serie tv. Dalla regia di Fast & Fuorious e Saw.

0

Se c’è una musica rimasta iconica nel panorama televisivo degli anni 80 è sicuramente la sigla della serie tv con David Hasseloff, ovvero Supercar (Knight Rider nel titolo originale). Se non ricordate il suo ritmo (impossibile) ecco quindi come rinfrescarvi la memoria.

La storia di questa serie tv aveva un concept abbastanza semplice, seppur le prodezze che l’auto “Kitt” riusciva a fare all’epoca erano stupefacenti e futuristiche. Il protagonista Michael Knight interpretato dal mito David Hasseloff che viene salvato dalle Industri Knight proprietarie dell’auto supertecnologica ed indistruttibile. Egli viene messo alla guida di questa macchina per combattere i criminali in giro per gli Stati Uniti. Qui si sono susseguiti poi gli episodi con un concept bene o male simile tra loro, dove molto spesso Michael doveva salvare la damigella di turno dai cattivoni concludendo l’episodio con la conquista fatta. Infatti alla fine della serie avrà conquistato un migliaio di donne come minimo.

Scherzi a parte resta una serie tv assai godibile che seppur abbia subito il peso degli anni, nell’immaginario è ancora un cult. Per non parlare dell’automobile tutt’ora in circolazione e vera e propria icona per gli appassionati di auto in tutto il mondo. Come dimenticare poi la voce dell’intelligenza artificiale che la guidava e la sua indiscutibile sagacia che per un robot era cosa assai strana.

Il Film

James Wan questo il nome che dovrebbe esserci alla regia sull’adattamento cinematografico di Supercar. Wan ha diretto film del calibro di Saw, Aquaman, Insidious ma ha anche diretto Fast & Furious 7 quindi il tema automobilistico dovrebbe riuscirgli alla perfezione. TJ Fixman sarà invece lo sceneggiatore, molto apprezzato nel campo videoludico e conosciuto per titoli come Ratchet & Clank e Resistance: Fall of Men.

Ignote sono la data di uscita ed il cast. Proprio su quest’ultimo non si sa se David Hasseloff prenderà parte alla pellicola, voglio sperare che se si farà ci sia assolutamente la sua presenza visto che è praticamente il volto di questa serie che l’ha lanciato nel mondo della tv. Tra l’altro l’attore si è sempre reso disponibile per girare un reboot della serie originale quindi non dovrebbe essere difficile renderlo partecipe anche del film.