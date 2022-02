Studio 666 il film della band Foo Fighters

Il titolo del film con la band rock più famosa del mondo porta il nome di "Studio 666" e l'ispirazione di un grande classico.

I Foo Fighters sono una band molto famosa nel panorama rock mondiale. Composta dal mitico Dave Grohl che oltre ad essere un ottimo leader è la figura portante della band, senza dimenticare poi gli altri componenti della band Taylor Hawkins, Pat Smear e Chris Shiflett. Intanto guardatevi il trailer perché si avvicina finalmente l’uscita prevista per il 25 febbraio.

La trama ruota sul nuovo album dei Foo Fighters che viene registrato in questo studio in cui si narra di strane presenze demoniache. Ispirato da un classico del cinema horror La casa (Evil Dead) la band si ritroverà ad avere a che fare con strane presenze. Come si evince dal trailer tutto comincia quando il frontman Dave Grohl prema il pulsante che sancise l’inizio delle registrazioni, ma qualcosa va storto e quella che doveva essere una tranquilla sessione si trasforma in uno strano incubo. I Foo Fighters hanno già dato prova di fare dell’ottima cinematografia con video curati e che talvolta si collegano l’un l’altro creando una sorta di storia e siamo certi che anche in questo caso ci regaleranno qualcosa di insolito per questo panorama.

Nel cast oltre ad ovviamente i membri della band troviamo pure Jenna Ortega, Leslie Grossman, Jeff Garlin, Whitney Cummings, Jason Trost, Marti Matulis e Will Forte. Mentre per quanto riguarda la regia è stata affidata a BJ McDonnell. Sicuramente non è la prima volta che una band collide il proprio mondo musicale con quello cinematografico, se pensiamo a film come Tenacious D con il mitico Jack Black oppure andando più indietro nel tempo con band come Kiss e Metallica. Dunque se amate la musica “del diavolo” con questo film potete sicuramente dare la prova inconfutabile che essa appartiene realmentte al demonio dal titolo alle strane presenze che sicuramente vedremo. Ovviamente parliamo dei Foo Fighters che fanno musica, quindi critici cinematografici superseri dovrebbero tenersi alla larga da prodotti del genere, ma se volete qualcosa di leggero allora sicuramente vi suggeriamo questo che potrebbe fare al caso vostro. Ovviamente sulla questione satana e possessioni si scherza, non prendete tutto alla lettera perché questo è un film e la musica metal o rock che sia n0n merita di essere giudicata da persone che magari non la comprendono totalmente. Potete vedere il film cliccando qui ed acquistando il biglietto online. Il film precederà il tour dei Foo Fighters che torneranno a fare concerti dopo i blocchi della pandemia e passeranno anche dall’Italia.