Spider-man Across the spider-verse: trailer con cameo di spicco

È stato rilasciato un nuovo trailer internazionale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, con il ritorno di tutte e tre le versioni live-action di Spider-Man. Dopo l’epopea multiversale che è stata Spider-Man: No Way Home, in cui Peter Parker di Tom Holland ha unito le forze con Tobey Maguire e Webslingers di Andrew Garfield, ci sono state speranze e molte teorie che uno o tutti gli eroi live-action potessero essere presenti in Dall’altra parte del Ragnoverso con il suo simile caos multiversale. In quanto tale, questo nuovo trailer fornisce la più grande anticipazione del loro ritorno.

Rilasciato da Sony Pictures, il trailer internazionale di Across the Spider-Verse presenta un epico omaggio alle versioni di Spider-Man di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland prima di passare a Miles Morales, il principale Spider-Man del film d’animazione Spider-Man. Film in versi interpretati da Shameik Moore. In combinazione con Spider-Man 2099 di Oscar Isaac e il suo riferimento diretto a Spider-Man: No Way Home e al MCU, la speranza e l’hype sono molto presenti per il trio che potrebbe riunirsi insieme a tutti gli altri diversi eroi di Spider visti nel nuovo trailer:

Anche se deve ancora essere confermato ufficialmente, il nuovo trailer di Across the Spider-Verse supporta l’idea che il trio live-action faccia la sua apparizione. Allo stesso modo, Spider-Man di Tom Holland, in particolare, è ancora più probabile, nonostante l’apparente disprezzo di Spider-Man 2099 per lui a causa del danno multiversale che ha causato in No Way Home. Inoltre, l’MCU Spider-Man di Holland ha quasi avuto un cameo nel primo film di Spider-Verse, aumentando la probabilità di un’apparizione nel prossimo sequel.

In ogni caso, il trailer internazionale con l’omaggio a Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland è un ottimo modo per dare il via al trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, mostrando l’epica eredità di Spider-Man sullo schermo prima di rivelare il futuro. È anche una grande presa in giro e un promemoria di quello che è possibile fare attraverso il vasto multiverso. Speriamo che gli Spider-Men dal vivo di No Way Home facciano davvero la loro apparizione quando il film completo arriverà nei cinema.