Sigourney Weaver racconta la sua esperienza in Avatar 2

La venerabile attrice Sigourney Weaver, prende in giro il suo personaggio “sciocco” nell’attesissimo sequel di Avatar, Avatar: La via dell’acqua. Uscito nel 2009, Avatar ha preso d’assalto il mondo ed è diventato il film con il maggior incasso di tutti i tempi con oltre 2,8 miliardi di dollari al botteghino. Il film vedeva la Weaver nei panni della dottoressa Grace Augustine, a capo del programma Avatar sul pianeta Pandora, un esobiologo che ha stretto uno stretto legame con la razza locale di creature aliene intelligenti conosciute come Na’vi. In un atto avido dell’Amministrazione per lo sviluppo delle risorse, i militari attaccano i Na’vi per accedere a un minerale raro e immensamente prezioso chiamato unobtainium che porta alla morte di Augustine. Tuttavia, Weaver tornerà nel mondo di Avatar nel sequel come un personaggio completamente nuovo.

Ambientato oltre un decennio dopo gli eventi del primo film, Avatar: La via dell’acqua si concentrerà sull’ex disabile ex marine Jake Sully (Sam Worthington), sul suo partner Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e sulla loro famiglia in un nuovo racconto di sopravvivenza e tragedia. Weaver torna nel franchise nei panni della figlia adottiva di Jake e Neytiri, Kiri. Tuttavia, i dettagli riguardanti Kiri sono stati tenuti nascosti. Parlando con Interview, la Weaver ha preso in giro il suo nuovo personaggio “sciocco” nel prossimo Avatar: La via dell’acqua. L’attore ha condiviso che non ha potuto rivelare molto su chi è, ma ha definito il ruolo “il più grande sforzo” che avrebbe dovuto interpretare. La Weaver ha spiegato che doveva avvicinarsi fisicamente a Kiri in modo diverso rispetto ad altri ruoli nella sua carriera. Leggi cosa ha detto l’attrice di seguito.

“Di Avatar non posso davvero parlare, ma direi che è il più grande sforzo che posso interpretare in ogni modo possibile. Penso che se Jim Cameron non mi conoscesse così bene, non mi avrebbe scelto come qualcosa di stupido come questo. Ho dovuto lavorare in un modo completamente diverso per interpretare questo personaggio, un modo molto fisico.”

Con poco rivelato riguardo a Kiri, il primo materiale promozionale per Avatar: Way of the Water ha rivelato che il personaggio stava rivedendo filmati d’archivio di Augustine sul monitor di un computer. Sebbene non siano stati forniti dettagli sullo scopo della scena, Kiri potrebbe trovarsi incuriosita dalla natura di Augustine. Forse Eywa, la divinità Na’vi che ha salvato la vita di Sully e ha accettato l’anima di Augustine, ha iniettato una parte di Augustine a Kiri in una forma di reincarnazione. Nonostante la possibile connessione di Kiri con Augustine, Weaver era chiaramente felice di tornare nell’universo di Avatar e interpretare un ruolo del genere in Avatar: La via dell’acqua.