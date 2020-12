Rumors: un nuovo film di Harry Potter con il cast originale?

A quanto pare l'eventualità di rivedere un nuovo film di Harry Potter, con Radcliffe e co. potrebbe essere realtà.

Harry Potter è una saga intramontabile, ancora oggi supportate da una fanbase eccezionale e da una programmazione televisiva sempre presente. La possibilità quindi di rivedere gli attori originali Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint riuniti in un NUOVO film dedicato al maghetto potrebbe essere sempre più realtà.

Sono passati quasi 10 anni dai Doni della Morte parte 2 ed i rumors che la saga possa tornare con una novità assoluta cinematografica, sono forti. Rivedere il trio di maghi maturati, divenuti loro stessi delle guide per i più giovani, è un’idea che potrebbe allettare tutti i fan. La voce arriva dal noto insider del cinema Daniel Richtman, anche le due saghe letteraria e cinematografica hanno sempre viaggiato insieme. Per ogni libro principale è stato fatto il libro e l’autrice J.K. Rowling non ha mai scritto seguiti, quindi molti fan potrebbero comunque essere delusi o non entusiasti di sapere che andrebbero a discostarsi più del dovuto dai libri, che per i puristi sono più sacri dei film.

Animali Fantastici è l’unico sottile legame legato ad Harry Potter, più per la presenza di personaggi che per la trama in sé. Si potrebbe pensare eventualmente ad un crossover, ma tutto sommato quello tra Silente giovane e Nagiri umana è comunque stato già fatto. L’unico candidato possibile è l’adattamento teatrale intitolato “Harry Potter and the cursed child” che i fan della letteratura sicuramente conoscono e non ne sono mai stati completamente entusiasti. Un’opera teatrale comunque non si sposa benissimo col cinema ed il rischio di fare un pasticcio potrebbe essere alto, anche se in questo caso parliamo dell’unico seguito diretto a tutta la storia.

Considerando poi l’arrivo prossimo del videogioco Hogwarts Legacy, la possibilità di avere un nuovo film sicuramente si fa comunque più rumorosa, anche se ribadiamo che si trattano sempre di voci per quanto riguarda il seguito dei film. Con il videogioco però si creerà sicuramente una nuova aspettativa e vedere un Harry adulto, per gli adulti che sono diventati anche i fan non sarebbe una cattiva idea. Vedremo se questa volta l’insider ha avuto ragione oppure si tratta solo di vane speranze.

