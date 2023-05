Robert De Niro attaccato per il 7° figlio a 79 anni

Una presentatrice televisiva ha detto a Robert De Niro di sottoporsi a una vasectomia dopo aver avuto il suo settimo figlio. In una colonna per 9Honey, uno dei volti di Channel 9 Shelly Horton ha criticato il leggendario attore per aver avuto un altro figlio a solo un anno di distanza dal suo 80° compleanno.

Horton ha affermato che avere un figlio a questa età è “da irresponsabile“, soprattutto perché spesso i genitori più anziani muoiono prima che il bambino diventi adulto.”È irresponsabile avere figli a quell’età, soprattutto se si considera che il bambino crescerà senza dubbio senza un padre per la maggior parte della sua vita. Mentre alcuni potrebbero obiettare che le donne non dovrebbero sacrificare il loro desiderio di avere figli perché il loro partner è più grande, devono pensare alle conseguenze a lungo termine di tale decisione.“, ha infatti sottolineato.

La presentatrice ha poi continuato “è incredibilmente difficile per le madri single crescere i figli da sole“, e mentre la star di Toro scatenato ha detto che potrebbe provvedere finanziariamente a suo figlio, è evidente che le preoccupazioni non vanno al lato economico ma a quello emotivo per madre e figlio. “Avere soldi non sostituisce il supporto emotivo e la guida che un padre o una figura paterna possono fornire. Man mano che i genitori invecchiano, possono anche lottare con problemi di salute che rendono difficile per loro fornire le cure e le attenzioni di cui i bambini piccoli hanno bisogno.” Horton ha anche notato quanti uomini di Hollywood tendono ad avere “complessi di Peter Pan“. Un rappresentante dell’attore ha confermato la nascita del suo neonato all’Associative Press all’inizio di questa settimana. Tuttavia, non hanno rivelato il sesso del bambino o l’identità della madre.

Le dichiarazioni dell’attore dopo che ha finalmente rivelato la notizia sono state abbastanza secche. Alla domanda se fosse sorpreso di diventare di nuovo padre, De Niro ha risposto con un secco “No” ed alla domanda incalzante sul come sia possibile che non venga messa in conto una cosa del genere, od alle successive del tipo se fosse entusiasta e se il fatto di essere padre per la settima volta lo renda più facile ha risposto semplicemente “Mi va bene così!“. Gli è stato chiesto poi cosa ne pensano i figli del padre e la risposta è stata “Sai, i miei figli a volte non sono d’accordo con me e sono rispettosi. Mia figlia, ha 11 anni, a volte mi dà filo da torcer e io litigo con lei.” Effettivamente avere un figlio ad 80 anni non è proprio una grandissima idea, ma ormai auguri a lui.