Reinfield tenta davvero di rilanciare l’universo dei mostri?

Renfield è pieno di Easter Eggs dell Universo dei Mostri che potrebbero essere semplicemente riferimenti divertenti, ma al tempo stesso gettare le basi per un universo molto più grande di un semplice Renfield 2 o uno spin-off di Dracula, a cui Nicolas Cage ha fatto anche riferimento. Il suggerimento più notevole di un universo espanso è la famiglia criminale Lobos. La famiglia mafiosa usa il simbolismo del lupo per quasi ogni aspetto delle sue operazioni, come gli emblemi sui veicoli della famiglia e le maschere che indossano quando irrompono nel ristorante Mulates.

Ci sono così tante immagini legate a Wolf con i Lobos che potrebbero in qualche modo essere collegate all’Uomo Lupo. L’esistenza di altri mostri nell’universo spiegherebbe molto, poiché tutti i personaggi di Renfield hanno atteggiamenti indifferenti quando vengono a conoscenza dell’esistenza di Dracula. Tra Teddy Lobo (Ben Schwartz) e Rebecca Quincy (Awkwafina), nessuno dei personaggi è così sorpreso dall’ex datore di lavoro di Renfield. Potrebbe essere perché sono già desensibilizzati al soprannaturale.

The Mummy è stato un enorme fallimento per la Universal, guadagnando $ 410 milioni in tutto il mondo (tramite Box Office Mojo), il che sembra molto, ma è una sottoperformance dato il suo budget di $ 195 milioni e la pesante critica ricevuta. Tuttavia, Renfield potrebbe correggere questa caduta, poiché il film ha un budget di soli $ 65 milioni. Anche se certamente non guadagnerà $ 400 milioni, specialmente quando compete con The Super Mario Bros. Movie, non richiede la metà al botteghino per avere successo. Tuttavia, Renfield ha successo in così tante altre aree in cui The Mummy ha fallito anche al di fuori del suo budget.

Il problema più grande del film del 2017 è stato trasformare il franchise in un film d’azione guidato da Cruise da un horror d’avventura, che è stato ciò che lo ha reso così unico in primo luogo. Mentre Renfield avrebbe potuto presentare più paura, dato che è molto più commedia che horror, è un passo importante nella giusta direzione. Laddove La mummia era scialbo e privo di inventiva, Renfield è pieno di colori con scenografie creative, per non parlare del trucco e degli abiti esagerati di Cage. È esattamente quello che dovrebbe essere un divertente film di mostri, ed è completamente unico rispetto a qualsiasi altra cosa nel panorama cinematografico attuale. Se questo dovesse comunque servire ad un rilancio per l’universo dei mostri, noi saremo sicuramente ben contenti di partire proprio da Reinfield e siamo fiduciosi che solo uno come Cage può risollevarne le sorti.