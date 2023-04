Red Hulk pronto a debuttare nel MCU

Uccidendo Abominio, uno dei personaggi più potenti dell’MCU, Hulk Rosso si afferma immediatamente come una vera minaccia. Proprio come Thanos che uccide Loki nella scena iniziale di Avengers: Infinity War riscrivendo il Titano come un temibile nemico per i più potenti eroi della Terra, l’omicidio di Abominio da parte di Red Hulk dimostrerebbe più o meno la stessa cosa. In un franchise che sta rapidamente espandendo l’universo di Hulk con svariati personaggi, Red Hulk deve davvero avere una posizione di rilievo. Se si dimostrerà immediatamente capace di uccidere uno dei nemici più forti di Hulk, Hulk Rosso si assicurerà una buona parte di terrore che proveranno quelli che dovranno contrastarlo nell’universo Marvel.

Inoltre, la caratterizzazione nettamente diversa di Abominio in She-Hulk ha portato via gran parte della paura precedentemente associata al cattivo, spingendosi troppo oltre nella commedia per un personaggio che una volta era una minaccia enorme. Tuttavia, facendo in modo che Red Hulk uccida Abominio nella sua prima apparizione, il MCU potrebbe far ritornare dopo svariate critche il personaggio dell’Incredibile Hulk mettendogli di fronte una nemesi non di poco conto. Non solo Red Hulk si sarebbe affermato come una minaccia, ma l’Abominio avrebbe avuto un’ultima opportunità per mostrare il suo vero potere, combattendo prima di cadere in battaglia. Nel creare uno dei suoi cattivi più potenti, l’MCU potrebbe quindi riscattare uno dei suoi più grandi fallimenti.

In definitiva, il potenziale che Red Hulk possiede nel futuro dell’MCU lo rende un cattivo di gran lunga migliore di quanto l’Abominio possa mai essere. L’Abominio dell’MCU sembra essere stato trattato più come una comparsa fin dall’inizio, con l’unico intento di voler combattere e uccidere Hulk. Thunderbolt Ross, tuttavia, è diventato molto più parte integrante del franchise nel corso degli anni, soprattutto dopo aver iniziato la sua carriera politica. Ora pronto a diventare il presidente degli Stati Uniti, Sam Wilson e gli altri Vendicatori affrontano una minaccia ai vertici del governo della loro nazione, creando una battaglia complicata e unica nel Nuovo Ordine Mondiale.

Inoltre, Thunderbolt Ross ha maggiori possibilità di avere un effetto su altri titoli MCU oltre a New World Order rispetto a Blonsky. Diverse teorie sostengono già che Red Hulk sarà coinvolto in Thunderbolts, che per caso uscirà solo due mesi dopo New World Order. E, come presidente, Thunderbolt Ross può avere un impatto enorme sui futuri titoli Marvel, mentre Emil Blonsky ha possibilità molto limitate di apparire in qualsiasi progetto non correlato a Hulk. Pertanto, scambiare l’Abominio con Red Hulk come il cattivo di Hulk della MCU dopo Captain America: New World Order ha sicuramente senso per fare il bene del franchise.