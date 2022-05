Muore Ray Liotta, l’attore di Goodfellas e Copland

Notizia shock quella di oggi per il mondo del cinema: Ray Liotta, il formidabile attore la cui carriera è arrivata nel 1990 nel film poliziesco di Martin Scorsese Quei bravi ragazzi (Goodfellas) dopo aver recitato in Field of Dreams, è morto. Aveva 67 anni. Deadline sente che è morto nel sonno nella Repubblica Dominicana, dove stava girando il film Dangerous Waters. Avremo maggiori dettagli quando saranno disponibili. Liotta lascia una figlia Karsen e la fidanzata Jacy Nittolo a cui aveva chiesto di sposarla da non molto tempo, erano promessi sposi ed infatti nelle sue ultime foto con la fidanzata si poteva chiaramente notare l’anello al dito. Nonostante fosse già stato vittima di fake news riguardante la sua morte, questa volta Liotta ci ha lasciati davvero. Non sono ancora note le cause della sua morte, ma è capitato durante la notte, se n’è andato mentre dormiva secondo alcune fonti come Deadline.

Liotta era in grande rinascita. I recenti ruoli includevano The Many Saints of Newark, Marriage Story – per il quale ha condiviso un Indie Spirit Award 2020 per il suo ensemble – e No Sudden Move. Ha terminato Cocaine Bear, diretto da Elizabeth Banks, e avrebbe dovuto recitare nel film della Working Title The Substance al fianco di Demi Moore e Margaret Qualley. Di recente è stato anche produttore esecutivo della docuserie A&E Five Families, sulla drammatica ascesa e caduta delle famiglie mafiose di New York Genovese, Gambino, Bonnano, Colombo e Lucchese. Sebbene sia meglio conosciuto per i suoi ruoli sul grande schermo, ha anche recitato con Taron Egerton nella serie Apple TV + Black Bird, ha recitato in Hanna di Prime Video e ha recitato al fianco di Jennifer Lopez nel dramma della NBC del 2016-18 Shades of Blue.

Liotta ha vinto un Primetime Emmy nel 2005 per il suo periodo come ospite in ER ed è stato due volte candidato al SAG Award per la miniserie del 2015 Texas Rising e il telefilm del 1998 The Rat Pack, in cui ha recitato nel ruolo di Frank Sinatra al fianco di Don Cheadle, Joe Mantegna e Angus Macfayden. Nato il 18 dicembre 1954 a Newark, NJ, Liotta ha studiato recitazione all’Università di Miami prima di ottenere il suo ruolo in Another World. Ha avuto piccole parti in telefilm ed è stato ospite in St. Elsewhere nel 1983 prima di recitare in Casablanca, una serie prequel della NBC del 1983 di breve durata del film classico. Ha recitato anche in Copland al fianco di un ancora acerbo Sylvester Stallone.