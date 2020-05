Pirati dei Caraibi ed il reboot al femminile?

Disney vorrebbe fare un reboot al femminile della saga cult capitanata da Johnny Depp

Sarebbe stata già scelta anche la protagonista di questo reboot dedicato alla nota saga cinematografica Pirati dei Caraibi resa famosa soprattutto all’interpretazione di Johnny Depp.

Sarebbe stata scelta Karen Gillian protagonista dei recenti film sugli Avengers ed i già conclamati reboot di Jumanji arrivato già al secondo capitolo con “the next level” come volto per questo nuovo reboot di Pirati dei Caraibi. I rumor su quello che Disney vorrebbe fare con la saga si fanno sempre più concreti, voci che comunque ancora devono avere conferma perché bisogna capire se ci sono trattative tra le due parti ovvero quelle tra la Gillian e Disney.

Johnny Depp non si è espresso ancora al riguardo, c’è chi dice che potrebbe avere anche un qualche ruolo, c’è chi invece pensa che sia improbabile trattandosi appunto di un reboot e quindi di un cambio radicale della storia. Per quanto riguarda i registi, Disney avrebbe una lista di nomi tra cui scegliere, ma ancora non sono stati rivelati. Si parla però di un budget superiore ai 100 milioni di dollari, ed un’uscita al cinema, e non dunque su Disney+ come si era vociferato in passato.

Voi che ne pensate? Ricordiamo che ci hanno già provato con Ghostbusters a fare un reboot al femminile ma l’esperimento è finito con pesanti critiche dal pubblico e da tutti i principali rami che svolgono questo compito. Nonostante per il cast fossero state scelte attrici dalla spiccata comicità, la performance finale non è riuscita benissimo scadendo in gag al limite della bruttezza. Tra l’altro la performance di Depp nei panni di Jack Sparrow sarebbe abbastanza difficile e complicata da eguagliare. Dite che la Gillian potrebbe riuscirci?

Tutto molto vago

D’altronde la regia non è ancora stata scelta e Disney non si è per nulla sbilanciata al riguardo. Giustamente con i reboot bisogna andarci coi piedi di piombo, ma Disney ha le spalle forti e siamo sicuri che in futuro si pronuncerà al riguardo. È difficile eguagliare il franchise principale dei Pirati dei Caraibi ma soprattutto raggiungere gli enormi incassi perpetrati negli anni: 4.5 miliardi in tutto il mondo, con quota 800milioni incassati in un solo weekend dall’ultimo film della serie.

