Owen Wilson in Paint: un pittore che ha fatto scuola

Nel nuovo trailer di Paint, il personaggio di Owen Wilson è esilarantemente frustrato durante una rivalità pittorica. Il film segue Wilson nei panni dell’artista Carl Nargle, un leggendario pittore che ha ospitato per tre decenni la più importante mostra di pittura del Vermont con il suo caratteristico sussurro e abilità artistica. Il film è stato diretto e scritto da Brit McAdams e uscirà nelle sale attraverso IFC Films il 7 aprile, seguito da un’esclusiva uscita in streaming con AMC+.

Esattamente un mese prima che Paint arrivi nei cinema, IFC Films ha rilasciato un nuovo trailer per la bizzarra commedia con protagonista Wilson. Il trailer rivela la narrazione principale del film come una storia tipo All About Eve con l’amato pittore veterano interpretato da Wilson che si gode la sua bizzarra fama e l’amore del pubblico prima di essere espulso da quel lavoro di lunga data da un più fresco e più giovane , e la pittrice più talentuosa, Ambrosia, interpretata da Ciara Renée.

Nel cast di Paint ci saranno anche da Michaela Watkins, Wendi McLendon-Covey e Stephen Root insieme a Wilson e Renée. Sebbene il film non sia un film biografico sul pittore Bob Ross, si è certamente ispirato al famoso artista, come evidenziato dalla descrizione originale di Blacklist del personaggio di Wilson come un “conduttore di uno spettacolo di pittura della PBS in stile Bob Ross“. La caratteristica voce sussurrata di Wilson lo ha reso la scelta perfetta per il casting di un personaggio vagamente basato su Ross, la cui interpretazione tranquilla e rassicurante è stata uno dei suoi punti fermi durante la sua carriera televisiva.

Anche il design dei costumi per il personaggio di Wilson, dagli abiti alla moda degli anni ’80 alla permanente, richiama lo stile unico di Ross. Sia il comico Carl Nargle di Ross che Wilson sono anche a capo di programmi di pittura didattica apparentemente identici, entrambi trasmessi sul canale televisivo pubblico PBS. Tuttavia, ci sono varie differenze tra i due felici pittori che danno a Nargle abbastanza individualità. Il fatto che Ross fosse una persona molto riservata che parlava raramente della sua vita personale significa anche che gran parte del background di Nargle è completamente romanzato.

Mentre lo spettacolo di Nargle va in onda nel Vermont, Ross ha vissuto e lavorato in Florida. Non c’era nemmeno rivalità tra Ross e un giovane artista emergente che stava sparando per il suo lavoro, poiché lo spettacolo di Ross è andato avanti senza ostacoli dal 1983 al 1994. Il trailer inquadra la rivalità tra Ambrosia e Nargle come la narrazione principale del film , il che fa ben sperare per l’originalità del film. Mentre usare l’aspetto e la carriera di Ross come base per la storia è stata una mossa rischiosa considerando il contraccolpo che il documentario Ross di Netflix ha ricevuto dalla proprietà del pittore nel 2021, McAdams sembra aver creato una storia unica con Paint che è solo molto vagamente basata sul famoso pittore.