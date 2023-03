Nuovo film de Il Signore degli Anelli annunciato

I nuovi film de Il Signore degli Anelli sono in produzione dallo stesso studio che ha creato la storica trilogia cinematografica andata in onda dal 2001 al 2003. I film, che hanno portato il mondo dell’autore J.R.R. Dalla Terra di Mezzo di Tolkien al live-action, sono stati seguiti da una trilogia basata sul suo romanzo prequel Lo Hobbit nel 2014, dal regista di ritorno Peter Jackson. L’ultima apparizione del franchise sullo schermo è stata nella serie di successo di Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, che è stata presentata per la prima volta nell’agosto 2022 e ha una stagione 2 imminente.

Oggi, Warner Bros. Pictures ha annunciato che New Line Entertainment e Middle-earth Enterprises stanno collaborando a diversi lungometraggi ambientati nell’universo de Il Signore degli Anelli. Questo accordo pluriennale è arrivato dopo che New Line ha acquisito Middle-earth Enterprises. Questi film, che saranno basati sia su Il Signore degli Anelli che su Lo Hobbit, saranno nuovi progetti oltre al film anime Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, di cui anche New Line è attualmente in produzione.

Finora, non è stato annunciato nulla su quali storie esatte racconteranno questi nuovi film della Terra di Mezzo. Qualcuno pensa potrebbero essere dei remake della trilogia originale, ma è abbastanza improbabile che possa essere questo il nuovo materiale. Tuttavia, è significativo che abbiano annunciato che i nuovi progetti sarebbero basati su Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit piuttosto che sull’opera pubblicata postuma di Tolkien Il Silmarillion, che fornisce ulteriore mitologia della Terra di Mezzo. Data la ricchezza di personaggi e luoghi presenti nei libri de Il Signore degli Anelli, ci sono parecchi percorsi da seguire per qualsiasi film. Anche se le nuove storie scelgono di non concentrarsi su personaggi iconici come Frodo, Aragorn, Gandalf o Legolas, ci sono molte altre figure su cui concentrarsi. Ciò include personaggi secondari dei film, come il signore degli elfi Elrond (originariamente interpretato da Hugo Weaving) o Éowyn, la nipote del re di Rohan (originariamente interpretato da Miranda Otto).

Tuttavia, il nuovo Signore degli Anelli potrebbe anche presentare personaggi dei libri che non erano presenti nei film originali. Ciò include il personaggio notoriamente assente Tom Bombadil, un essere potente e misterioso che vive nella foresta. Bombadil è una figura iconica che non è presente né nei tagli teatrali né in quelli estesi della trilogia originale, e potrebbe essere un volto interessante da portare finalmente sullo schermo, questo è plausibile.