Nicolas Cage alla riscossa: tra Dracula e (forse) Superman

L'attore Nicolas Cage vestirà i panni di un insolito Dracula ed apre nuovamente le porte al ruolo mancato di Superman.

Nicolas Cage è diventato uno degli attori più amati ed odiati di tutta Hollywood. Questa combo micidiale l’ha reso popolarissimo negli ultimi anni facendolo riprendere piano piano dai suoi problemi personali. I suoi ultimi film stanno ricevendo un inaspettato successo ed un ottimo riscontro dalla critica e dai fan che, seppur non li definiscano capolavori, è riuscito ad ottenere anche 10/10 alla critica. Dunque Cage diventa così un attore che domina la scena di internet con memes che vanno avanti da anni ormai. Siete pronti a vederne di nuovi? Perché a quanto pare le foto del nuovo film sono spettacolari.

Eccolo dunque nel film Reinfield dove veste i panni di un Dracula al velluto con un trucco che ha già mandato in visibilio tutti i fan. Dai ammettetelo, anche voi adesso non vedete l’ora di guardare questo film per il solo gusto di vedere Nicolas Cage con questo dannato costume addosso recitare come solo lui sa fare (per qualcuno non, ma vi perdoniamo). Il personaggio in questione deriva dal romanzo cult di Bram Stokes e negli anni ha visto numerosi interpetri da Dwight Frye a Tom Waits. I primi a mostrare le foto sono stati quelli della testata PEOPLE titolando l’evento con “Nicolas Cage è a corto di sangue in quel del set di New Orleans assieme a Nicholas Hoult sono le star dell’imminente horror-comedy Reinfield” A seguire in basso anche una foto di Hoult dal set. Alla sceneggiatura e produzione c’è un nome che sicuramente vi ricorderà qualcosa, Robert Kirkman si occupa infatti del tutto che descrive la sua opera, che descrive la sua opera senza far trapelare molto della trama come “una commedia molto divertente ed estremamente violenta su quanto sia brutto essere lo scagnozzo di Dracula” ed in pieno stile Cage il tutto è condito dalla stravaganza. FONTE

Carichissimo da questa ondata di successo Cage incalza l’hype dei suoi fan con una dichiarazione che riguarda un’opera mai realizzata. Si pensava infatti ad un film diretto da Tim Burton in cui Nicola Cage vestisse i panni del kryptoniano Superman. L’idea è ovviamente naufragata in malomodo e qualcuno pensava addirittura che fosse una fake news. Il lungometraggio doveva intitolarsi Superman Lives e doveva uscire negli anni 90 e l’attore ricorda che ha dato la voce al Superman di Teen Titans Go! Nel film The Flash si apriranno le porte del multiverso e non esclude che potrebbe comparire il suo Superman ed ha dichiarato “Ha senso contare quante volte sono apparso nei panni del personaggio? Posso dire che ci sono ancora delle possibilità.” A voi le conclusioni! FONTE