Morto Robbie Coltrane star di Harry Potter

Robbie Coltrane, noto soprattutto per aver interpretato Hagrid nei film di Harry Potter, è morto all’età di 72 anni. L’attore è nato Anthony Robert McMillan il 30 marzo 1950 a Rutherglen, in Scozia, e ha iniziato a recitare quando era in i suoi 20 anni, in gran parte a teatro, prima che le sue doti comiche gli valsero ruoli nelle serie televisive The Comic Strip Presents e Alfresco. Mentre si avvicinava ulteriormente alla recitazione cinematografica, è apparso in una varietà di progetti tra cui due diversi film del 1986 con titoli legati alla pittura – Caravaggio e Mona Lisa – l’adattamento di Shakespeare del 1989 Enrico V e l’iconico film di James Bond del 1995 GoldenEye.

Il ruolo più noto di Coltrane è arrivato nel 2001 quando è apparso in Harry Potter e la Pietra Filosofale nei panni del giardiniere di Hogwarts, il gentile mezzo gigante Hagrid che ha un profondo amore per le creature magiche. In effetti, è uno dei primissimi maghi mai mostrati sullo schermo nel franchise, mentre sfonda la porta dell’isola deserta dove lo zio Vernon e la zia Petunia di Harry lo hanno nascosto, al fine di raccogliere il giovane, informalo che è un mago e portalo a Hogwarts per imparare la magia. L’attore riprenderà il ruolo nei sette film che seguirono, fino al finale del franchise nel 2011 Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2.

Sebbene abbia raggiunto la maggior parte delle persone attraverso il suo ruolo in Harry Potter, che si è rivelato un enorme successo intergenerazionale con una notevole capacità di resistenza, Coltrane ha continuato a lavorare fino al 2020, dove il suo ruolo finale è stato quello di Orson Welles in un episodio di Urban Myths. Il suo lavoro post-Potter include anche il ruolo di Jaggers nell’adattamento di Charles Dickens del 2012 Great Expectations e la voce di Lord Dingwall per il film Pixar ambientato in Scozia Brave.

Sebbene la notizia della morte dell’attore di Harry Potter sia appena arrivata, i tributi sono già arrivati ​​sui social media. Ciò include il suo ex co-protagonista di Alfresco Stephen Fry, che ha condiviso di avere “tale profondità, potere e talento” e che era “abbastanza divertente da causare singhiozzi e clacson indifesi”. Mancherà moltissimo ai suoi amici, familiari e fan. Secondo The Wrap, Coltrane è morto per osteoartrosi specificate a Larbert, in Scozia. La notizia è stata confermata dalla sua agenzia, WME. Lascia i suoi due figli, Spencer e Alice, che ha avuto con l’ex moglie Rhona Gemmell.