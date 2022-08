Midnight Sons potrebbe arrivare nel MCU

Midnight Sons è un gruppo all’interno della Marvel Comics composto da eroi soprannaturali che combattono le minacce soprannaturali. I Marvel Studios vogliono costruire Midnight Sons per essere i “Supernatural Avengers” più o meno. Sebbene ci siano stati rapporti precedenti sull’adattamento di Midnight Sons, all’epoca questi erano imprecisi, poiché la Marvel non aveva i personaggi che volevano per un film del genere. Tuttavia, con Blade e Moon Knight in arrivo nell’MCU e il sequel di Doctor Strange che porta molti personaggi nell’MCU; ora è una grande priorità per la Marvel e realistica.

Il roster inizierà in piccolo e crescerà nei film futuri come con qualsiasi film di squadra. Inizierà con Doctor Strange, Moon Knight, Blade, Hannibal King, Hellstrom, Ghost Rider e Scarlet Witch. Hannibal King e Hellstrom saranno introdotti in Blade e ulteriormente arricchiti in Midnight Sons. Mentre Ghost Rider sarà utilizzato in Doctor Strange In The Multiverse Of Madness prima di continuare in Midnight Sons. Moon Knight e Blade hanno entrambi una serie e un film in arrivo. Sebbene i dettagli della trama siano scarsi poiché questo è ancora in fase di sviluppo iniziale, possiamo condividere in esclusiva che Blackout sarà il cattivo principale; con prese in giro di Mefisto dappertutto. Da quello che ho sentito, Kevin Feige e i Marvel Studios sono interessati ad avere più minacce di livello Thanos all’interno dell’MCU. Solo il tempo dirà quale impatto maggiore ha Midnight Sons sull’MCU. Tuttavia, con molti dei suoi membri che sono divertenti eroi soprannaturali, aspettati di vedere molto di più del soprannaturale nel MCU andare avanti.

I Midnight Sons sono più oscuri degli altri personaggi dell’MCU, che è esattamente ciò di cui l’MCU ha bisogno. Sebbene l’MCU abbia portato alcuni personaggi, storie ed eventi molto divertenti, sembra essere rimasto in un certo tono e formula, specialmente verso la fine dell’arco di Infinity Gauntlet. L’MCU ha già mosso i primi passi verso un lato più oscuro con Doctor Strange e i programmi TV in arrivo come Moon Knight, ma un programma TV di Midnight Sons potrebbe offrire ai fan una storia più adulta simile allo stile dei programmi TV Marvel di Netflix (che non avevano un vero connessione all’MCU ma sono stati generalmente ben accolti dagli spettatori) pur mantenendo PG-13 per il pubblico Disney. Anche una serie di Midnight Sons sembra un passo naturale dato che Doctor Strange fa già parte del MCU e Blade e Morbius stanno per essere introdotti. Quest’ultimo, tuttavia, vive nell’universo dei personaggi Marvel di Sony Pictures, quindi Midnight Sons potrebbe essere il crossover tra i personaggi Sony e Marvel che i fan stavano aspettando (e senza dipendere da Spider-Man).