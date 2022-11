Lo spettacolare trailer ufficiale di Avatar 2

Il nuovo trailer di Avatar 2: La via dell’acqua (The Way of Water titolo originale) finalmente si mostra e rivela più della storia sottomarina del sequel. James Cameron ha introdotto il pubblico nel mondo di Pandora e del popolo Na’vi nel 2009 con il primo film Avatar. Grazie alla sua innovazione in CGI e all’uso del 3D, il film diventò un fenomeno al botteghino mentre rompendo anche il record come miglior incasso mai realizzato. Cameron si è preso il suo tempo, circa 13 anni, per sviluppare Avatar 2 e il futuro del franchise, decidendo di aspettare che la tecnologia fosse in grado di catturare ciò che voleva. Ciò è dovuto alla storia del sequel con una forte presenza di acqua, mentre il mondo ed i personaggi di Pandora si espandono oltre Jake Sully e Neytiri.

Il tanto atteso primo teaser trailer ufficiale di Avatar 2 di James Cameron è arrivato all’inizio di quest’anno, quando la Disney ha debuttato con il primo trailer a maggio. Il filmato ha rivelato gli effetti visivi rivoluzionari che il regista sta utilizzando ancora una volta come parte della nuova ambientazione subacquea del sequel. Anche se il trailer di Avatar 2 è stato visivamente impressionante, il filmato ha comunque lasciato qualche dibattito sul fatto che Cameron avrebbe fornito una storia migliore con il sequel. L’Avatar originale è stato criticato per aver copiato Pocahontas o la Principessa Mononoke dello Studio Ghibli o anche solo per avere una storia meno interessante di quella che alcuni spettatori desiderano.

Data di uscita 16 Dicembre 2022

Disney e 20th Century hanno rilasciato un nuovo trailer di Avatar: La via dell’acqua questa mattina ed in poche ore è andato già oltre il milione di visualizzazioni. Il nuovo trailer mette in evidenza ancora una volta la straordinaria CGI che il sequel incorpora sotto la guida di James Cameron e attraverso la storia sottomarina che mostra anche la fisica dell’acqua. Il secondo trailer di Avatar, oltre al mostrarci il potenziale della CGI, sarà una grande vetrina per l’emozionante storia scritta da Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver. Questi due fattori combinati dovrebbero rendere Avatar 2 un prodotto superiore al film originale. Indubbiamente lo straordinario mondo di Avatar sarà apprezzato dai fan, ma ricordiamo che comunque il primo film ha subito numerose critiche, come qualsiasi prodotto di enorme impatto ha. In ogni caso il trailer ci mostra scene spettacolari e siamo certi che ci regalerà forte emozioni visive e non, ci saranno indubbiamente critiche come ogni cosa a questo mondo, ma dai, avete visto? Bisogna essere ciechi per non apprezzare.