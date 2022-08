Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese insieme per un nuovo film

Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio hanno concordato che faranno squadra ancora una volta prima ancora che il loro ultimo progetto sia uscito. La coppia sta attualmente aspettando l’uscita di Killers of the Flower Moon, ma ora è stato confermato che realizzeranno anche un thriller marittimo chiamato The Wager. Scorsese ha già firmato per dirigere il film, basato su un libro di saggistica dello scrittore newyorkese David Grann, che ha anche scritto Killers of the Flower Moon. Quel film, tra l’altro, sarà la prima volta che Leo e Scorsese si uniscono da quando hanno realizzato The Wolf of Wall Street nel 2013. Ovviamente, sappiamo tutti che è stato un grande successo.

L’ultimo film debutterà il prossimo anno, essendo stato originariamente programmato per la prima volta in autunno. Tuttavia, si ritiene che gli Apple Studios, che hanno realizzato il film, stiano guardando in anteprima al festival di Venezia oa quello di Cannes. Killers of the Flower Moon sarà il protagonista di un enorme ensemble con Robert DeNiro, non sorprende per un film di Scorsese, così come Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal e Cara Jade Myers, tra gli altri. Scorsese però è instancabile ed è pronto a lavorare di nuovo con Leonardo DiCaprio per quello che si preannuncia un nuovo successo, visto che il duo non ha deluso le aspettative passate, ma che anzi hanno creato un rapporto lavorativo che molti sperano porterà alla visione di molti capolavori.

Naturalmente, non sappiamo ancora molto sull’adattamento di The Wager, ma possiamo darvi un po’ di dettagli su Killers of the Flower Moon. Il film è incentrato sui misteriosi omicidi della tribù Osage dei nativi americani negli anni ’20. Il dramma criminale seguirà le indagini dell’FBI su quello che è successo. In un’intervista, lo sceneggiatore Eric Roth ha discusso di lavorare sia con Leo che con Scorsese. Ha detto a Collider: