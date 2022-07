Le prime foto dal set del film di Barbie.

Nuove foto dal set del film Barbie mostrano Margot Robbie e Ryan Gosling che pattinano sulla spiaggia. La regista di Piccole Donne Greta Gerwig dirigerà il nuovo film live-action della WB basato sull’omonima linea di fashion doll Mattel. Il film Barbie è in sviluppo da diversi anni e ha subito numerosi intoppi creativi. Alla fine, la Warner Bros. ha rilevato la produzione e Robbie è arrivata a produrre e interpretare Barbie. Gerwig è stato successivamente assunto per dirigere e co-sceneggiare e nell’ottobre 2021 Gosling è stato confermato per interpretare Ken, la controparte maschile di Barbie. Le riprese di Barbie sono in corso a Leavesden e Los Angeles dalla primavera del 2022.

Barbie si preannuncia come una delle uscite più emozionanti del 2023. In primo luogo, il film vanta un cast stellato insieme a Robbie e Gosling, che include Simu Liu e Ncuti Gatwa, oltre a Issa Rae e Hari Nef. Le voci suggeriscono che stiano giocando rispettivamente a versioni alternative di Ken e Barbie. Inoltre, sembra che Barbie non sarà un’altra favola semplice come i precedenti film d’animazione della bambola. Attualmente, le specifiche della storia di Barbie rimangono nascoste, anche se foto e video dal set hanno dato agli spettatori un’idea di cosa aspettarsi.

Ora, MRBR Photos ha condiviso una serie di nuove immagini dal set di Barbie e trovano Robbie e Gosling che pattinano sulla spiaggia nei loro abiti da esterno coordinati, completi di protezioni per ginocchia e gomiti al neon. In alcune immagini, le stelle sono circondate da surfisti e bagnanti, mentre in altre istantanee parlano solo mentre pattinano, che presumibilmente è una parte della scena che stanno girando. Dai un’occhiata a tutte le immagini cliccando qui.

Le nuove foto dal set sono tra le tante che seguono il look ufficiale della Barbie di Robbie e del Ken a torso nudo di Gosling che la WB ha lanciato all’inizio di quest’anno. Collettivamente, tutte le immagini stabiliscono il tono e l’estetica di Barbie, che è apparentemente sgargiante, opulenta e consumata. È interessante notare che queste non sono le prime immagini che ritraggono Robbie mentre pattina in Barbie; alcune foto trapelate di prima hanno visto anche l’attrice pattinare insieme ai personaggi misteriosi di America Ferrera e Ariana Greenblatt. Con una carenza di dettagli, è difficile ricavare qualcosa da queste immagini di Barbie, ma è chiaro che i personaggi principali saranno piuttosto attivi e soprattutto con mode sgargianti proprio come la controparte di plastica.