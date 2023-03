La pornostar Maitland Ward sostiene i porn awards meglio degli Oscars

Maitland Ward afferma che i Porn Awards, gli Oscars dell’industria cinematografica per adulti, sono di gran lunga superiori a qualsiasi cosa gli Academy Awards offrano e non tutto si riduce ad una votazione. Per TMZ l’ex attrice di “Boy Meets World” diventata porno star in Bev Hills ha rilasciato delle dichiarazioni dopo che le hanno chiesto perché pensa che i premi tradizionali come gli Oscar stiano perdendo interesse e spettatori. Maitland dice che le persone che votano per gli Oscar sono troppo vecchie e non sono in contatto con il paese e pensa che le nomination di quest’anno mostrino ancora una volta una mancanza di diversità.

D’altra parte, Maitland afferma che il porno è pieno di registe e interpreti donne di ogni ceto sociale e pensa che gli AVN Awards facciano un lavoro migliore dove i presenti in stanza votano per il candidato migliore senza che sia coinvolta la politica od il politically correct. Per evitare che gli Academy continuino a perdere spettatori ogni anno, però, Maitland ha un’idea per un cambiamento per attirare nuovo pubblico magari aggiungendo una nuova categoria… sì, vuole vedere qualcuno vincere un Oscar come miglior porno! Maitland, ormai veterana dei premi, ha vinto sette premi AVN da quando è entrata nell’industria del porno nel 2019, tra cui anche quello di migliore attrice protagonista quest’anno. Una categoria porno agli Oscar è un azzardo ma Maitland ci spiega perché preferirebbe veder ripagare il suo duro lavoro con un AVN piuttosto che con un Oscar, esattamente… duro lavoro.

Quella di Maitland comunque non è l’unica idea per dare una mano agli Academy per attirare nuovo pubblico interessato alle premiazioni. Per quanto la sua proposta sia davvero interessante e speriamo tutti che venga accettata prima o poi, qualcun’altro ha lamentato la stessa cosa per un’altra categoria: gli horror. Mia Goth ha infatti denotato uno scarso interessamento anche per gli horror che effettivamente non ricevono attenzioni. Anche la Goth, come la Ward, ha avuto l’idea di aggiungere una premiazione anche per questa categoria e dunque attirare ulteriori appassionati di questo genere che dovrebbero giovare agli spettatori in calo. Dunque la questione è semplice: per aiutare gli Oscar ad ottenere l’attenzione sicuramente dovrebbe esserci un cambio di mentalità, magari meno ‘vecchia’. Ma indubbiamente bisogna aggiungere anche novità come le categorie menzionate quali porno ed horror. Secondo noi l’idea non sarebbe male, bisognerebbe fare una prova per vedere se il pubblico risponderà bene.