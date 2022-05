Johnny Depp potrebbe ancora tornare come Jack Sparrow

A sorpresa un annuncio del producer Jerry Bruckheimer ridà speranza nel rivedere Depp nei panni del Capitan Sparrow.

Il mega-produttore di Hollywood Jerry Bruckheimer afferma che il ruolo di Johnny Depp nei futuri film di Pirati dei Caraibi è ancora indeciso. Pirati dei Caraibi: La maledizione della perla nera ha colto di sorpresa pubblico e critica quando è stato rilasciato nell’estate del 2003 dopo che molti si aspettavano che il film sui pirati basato su un film del parco a tema Disney sarebbe stato una bomba al botteghino. Il film ha lanciato un franchise di successo che ha incassato 4,5 miliardi di dollari in tutto il mondo e gran parte di quel successo è dovuto alla performance di Depp nel ruolo del Capitano Jack Sparrow.

Nonostante la sottoperformance di Pirati dei Caraibi: Dead Men Tell No Tales nel 2017, il piano era ancora quello di realizzare un sesto film che Depp sperava sarebbe stato l’ultimo film della serie. Tuttavia, la Disney ha scartato il progetto e ha messo le distanze tra loro a Depp dopo che la sua ex moglie Amber Heard ha scritto un editoriale accusando Depp di abusi domestici. Secondo quanto riferito, la Disney aveva raccolto documenti su molti dei titoli sgradevoli di Depp in precedenza, quindi non è chiaro quanto della decisione fosse già stata informata in precedenza. Depp e Heard sono attualmente nel bel mezzo di un controverso e acceso caso giudiziario in cui Depp afferma che l’editoriale di Heard gli è costato del lavoro, incluso che la Disney avrebbe pagato 22,5 milioni di dollari per Pirati dei Caraibi 6.

Durante un’intervista con The Times, Bruckheimer ha offerto un aggiornamento sull’argomento del franchise dei Pirati dei Caraibi, in particolare sul posto di Depp al suo interno. Bruckheimer, che ha prodotto tutti e cinque i film dei Pirati dei Caraibi alla Disney, ha detto che il ruolo della star è indeciso. Bruckheimer ha detto che a questo punto l’attore non tornerà per il film in programma, ma sembra aperto a questo. Alla domanda se Depp sarebbe tornato, Bruckheimer ha detto “Non a questo punto. Il futuro deve ancora essere deciso“.

La Disney, tuttavia, non sembra aver finito con Pirati dei Caraibi. Bruckheimer ha rivelato nella stessa intervista che stanno sviluppando una sceneggiatura per Pirati dei Caraibi 6 con Margot Robbie destinata ad assumere il ruolo principale. Resta da vedere come e quando uscirà quel film, a differenza della metà e della fine degli anni 2000, quando la Disney dipendeva così tanto dal franchise dei Pirati dei Caraibi, ora hanno il MCU e Star Wars in modo che possano prendersi il loro tempo o addirittura trasformare il franchise dei Pirati in un originale Disney+.

