Jeremy Renner si mostra dopo l’incidente

È stato rivelato che Jeremy Renner stava aiutando un automobilista quando è rimasto ferito in un incidente con uno spazzaneve vicino al lago Tahoe. Il sindaco della città, Hillary Schieve, ha confermato che la star della Marvel stava cercando di liberare un’auto bloccata fuori casa il giorno di Capodanno quando è stato investito dal suo stesso veicolo, secondo ABC News. “Stava aiutando qualcuno bloccato nella neve“, ha detto Schieve al Reno Gazette-Journal. La signora Schieve ha detto che lei e l’attore erano amici ed erano stati informati dell’incidente poco dopo che era accaduto domenica mattina. Ha aggiunto: “Aiuta sempre gli altri”.

L’attore è stato trasportato in aereo da casa sua e trasportato all’ospedale di Reno in “condizioni critiche ma stabili“. “Possiamo confermare che Jeremy ha subito un trauma toracico chiuso e lesioni ortopediche ed è stato operato oggi, 2 gennaio 2023“, aveva detto un rappresentante a Deadline. Hanno continuato: “La famiglia di Jeremy desidera esprimere la propria gratitudine agli incredibili medici e infermieri che si prendono cura di lui, Truckee Meadows Fire and Rescue, lo sceriffo della contea di Washoe, il sindaco di Reno City Hillary Schieve e le famiglie Carano e Murdock. Sono anche tremendamente sopraffatti e apprezzano lo sfogo di amore e sostegno da parte dei suoi fan“.

Attualmente è ricoverato nel reparto di terapia intensiva e ad oggi 4 gennaio 2023 il 51enne si è rivolto ai social media, ringraziando i suoi fan per il loro amorevole supporto. Ha scritto con un post su instagram: “Grazie a tutti per le vostre gentili parole .. Sono troppo incasinato ora per digitare. Ma mando amore a tutti voi.” Renner, che interpreta Occhio di Falco nell’MCU, ha ricevuto gli auguri di pronta guarigione anche dai suoi colleghi attori e non del Marvel Cinematic Universe. Taika Waititi ha commentato sotto il post: “Fratello mio, ti amo”. Mentre l’attore Mark Ruffalo ha condiviso sulla sua storia su Instagram: “Preghiere per nostro fratello per una guarigione completa e rapida. Per favore, invite bontà a modo vostro“.

Durante il fine settimana, l’ufficio dello sceriffo della contea di Washoe ha confermato di aver “risposto a un infortunio traumatico nell’area della Mt Rose Highway a Reno, in Nevada“. L’ufficio dello sceriffo ha detto che una potente tempesta invernale ha scaricato più di due piedi (0,6 metri) di neve nell’area da sabato notte a domenica mattina. Hanno aggiunto che Renner è stata l’unica persona ferita nell’incidente sulla Mt Rose Highway e la squadra investigativa avrebbe continuato a “esaminare le circostanze”. In ogni caso siamo felici di vedere Renner in qualche modo “sano” e salvo.