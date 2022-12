James Cameron parla del suo ritiro dal cinema

Il leggendario regista James Cameron ha detto che probabilmente si ritirerà dopo altri 5 o 6 film. Cameron è salito alla ribalta come regista con film come The Terminator del 1984 e Aliens del 1986 ed è ora ampiamente considerato come uno dei cineasti di maggior successo di tutti i tempi. La sua carriera continua con altri capisaldi del cinema come Terminator 2: Judgment Day e Titanic, l’ultimo dei quali è diventato il primo film in assoluto a incassare più di 1 miliardo di dollari al botteghino globale. Dopo il grande successo di Avatar del 2009, il regista si sta dedicando completamente a questa saga, imminente infatti l’uscita al cinema del sequel Avatar: La via Dell’acqua, ed altri tre sequel aggiuntivi in ​​varie fasi di sviluppo.

In una recente intervista con THR, Cameron, che ora ha 68 anni, discute i suoi piani di pensionamento e dice che vuole ancora fare altri 5 o 6 film prima di smettere. Il regista rivela che 3 di questi film saranno probabilmente sequel di Avatar e che in realtà ha in programma un sesto e un settimo film della serie se la domanda del pubblico è presente. Tuttavia, riconosce anche che la sua età significa che potrebbe dover cedere le redini di Avatar a qualcun altro se il franchise continua oltre il quinto film. Infatti nel suo commento l’ha proprio specificato il motivo del perché si ritroverebbe a cedere le redini di Avatar:

A quel punto avrei compiuto 89 anni. Ovviamente, non sarò in grado di realizzare film di Avatar all’infinito, per la quantità di energia richiesta. Dovrei addestrare qualcuno a farlo perché, nonostante si potrebbe vantare una certa esperienza, realizzare Avatar è diverso.

Alla fine, però, nessuno potrà mai davvero sostituire Cameron. Resta da vedere come il pubblico riceverà Avatar2 The Way of Water (titolo originale), ma i trailer iniziali suggeriscono che sarà altrettanto mozzafiato e rivoluzionario come il primo film. Cameron ha avuto una delle carriere di maggior successo e amate nella storia di Hollywood e trovare qualcuno con la sua sensibilità e il suo occhio per la narrazione sembra per molti versi un compito impossibile. Per fortuna, tuttavia, l’acclamato regista di Avatar sembra che cercherà di continuare a lavorare per almeno altri 15 o 20 anni. Dunque se qualcuno temeva che il regista stesse per ritirarsi, probabilmente questo avverrà solo quando egli sarà più vicino alla fine che adesso. La passione di Cameron per la regia va oltre il cinema, sarà davvero dura sostituirlo, ma per ora possiamo non pensarci.