Immagini inediti dal nuovo trailer di Flash

Le versioni di Barry Allen di Ezra Miller sono sotto i riflettori in un nuovo trailer internazionale del film The Flash. Mentre il DCEU di Snyder raggiunge la sua fine, The Flash è a soli due mesi dall’arrivo finalmente nelle sale cinematografiche. Il film, che ha attraversato uno sviluppo durato anni a causa di problematiche soprattutto legate all’attore protagonista, sarà uno degli ultimi veri e propri film dello Snyderverse in quanto The Flash aprirà la strada al nuovo Universo DC. Ispirato dagli eventi di Flashpoint, The Flash si concentrerà fortemente sul viaggio nel tempo e sul multiverso, che è il modo in cui il Batman di Michael Keaton sta tornando.

È stata una settimana importante per The Flash, dato che di recente ha avuto la sua grande premiere al CinemaCon, che ha ricevuto molte reazioni dalla critica cinematografica. Inoltre, è stato rilasciato un nuovo trailer del film The Flash. Ora debutta un nuovo promo internazionale della Warner Bros per The Flash. Il filmato evidenzia più versioni di Barry di Miller in quanto ritrarranno almeno due incarnazioni dell’eroe DC. Il nuovo trailer di The Flash presenta anche un ritmo action differenziato, inclusa la guerra contro il generale Zod.

Uno dei più grandi risultati del trailer internazionale di The Flash è che il velocista scarlatto sta già iniziando ad avere i suoi fan. All’inizio del trailer, Barry viene accolto da alcuni entusiasti sostenitori di Flash. Vale la pena ricordare che nella Justice League del 2017, Barry non era ancora conosciuto come The Flash. Ciò conferma che negli ultimi anni le persone di Central City sono venute a conoscenza della sua esistenza e sono ovviamente divenute fan dell’uomo più veloce del mondo. Mentre i trailer precedenti includevano i due Barry, il trailer internazionale di The Flash aggiunge un po’ più di novità alla loro dinamica nel film. La versione principale di Barry stabilisce al suo doppelganger cosa può fare e cosa intende fare con la sua linea temporale. Nonostante le enormi informazioni che scarica sulla sua altra versione, il nuovo Barry è chiaramente distratto dal fatto che l’altro Barry abbia dei poteri.

Con tutto il l’ottimismo che circonda il film, in particolare dalle prime reazioni del film The Flash, sarà interessante vedere come si comporterà con gli spettatori in generale. Ma ancora più importante, sarà intrigante assistere a come The Flash concluderà il DCEU prima che il nuovo universo di James Gunn prenda vita. Da tutta l’azione principale ai cameo DC segnalati e gli easter eggs, The Flash sarà sicuramente uno dei film più grandi dell’anno.