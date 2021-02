Il Principe cerca figlio: secondo trailer e spot superbowl

grande ritorno al cinema di Eddie Murphy ed un suo personaggio storico, il principe che cerca moglie ora deve trovare suo figlio.

Sempre più vicino il ritorno di Eddie Murphy ed Arsenio Hall con il sequel del film Il principe cerca moglie. Questa volta però la ricerca sarà per un figlio dimenticato, anche se l’ambientazione sarà solo in parte vissuta a New York. Presentato un secondo trailer che approfondisce la trama ed arriva anche l’ultimo spot girato al superbowl.

Secondo Trailer

In questo trailer si capisce che il film non si svolgerà a New York come si poteva pensare all’inizio, se non per qualche scena chiave. Infatti il Principe dopo aver trovato qualche vecchia conoscenza e successivamente il figlio, sposterà lo svolgersi della trama a Zamunda, Terra di cui è futuro Re. Qui proverà a legare con il figlio dimenticato e proverà a renderlo un degno erede. Tutto questo però scatenerà la tristezza della figlia maggiore Mika che pensava di essere lei di diritto l’erede al trono, ma a quanto pare le donne non possono regnare. Da questa situazione familiare scomoda cercherà di approfittarne il Generale Izzi, grande ritorno di Wesley Snipes, che non aspetta altro di governare indisturbato su Zamunda spodestando la famiglia reale dal trono.

Spot Superbowl

Questo teaser ha avuto il solo scopo pubblicitario di annunciare l’imminente arrivo del film sulla piattaforma Amazon Prime Video, previsto per il 5 marzo 2021. Riassume quella che è la trama in questione: Eddie Murphy, nel ruolo di Akeem, è costretto a partire dopo che suo figlio è fuggito a New York, per fare ritorno nel Queens, il quartiere della Grande Mela dove tutto ebbe inizio. La sua missione? Rintracciare il giovane principe ereditario e riportarlo a casa, aiutato dal suo fidato consigliere Semmi, Arsenio Hall. Nel cast ci sono anche: James Earl Jones, Shari Headley, Wesley Snipes, KiKi Layne, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, John Amos, e Louie Anderson.

Consigliamo caldamente un re-visione del film originale che potete trovare sempre su Amazon Prime per rinfrescare la memoria ed arrivare all’uscita con mente più fresca. Quale delle tante donne avute prima di trovare quella giusta, sarà la madre del principe ereditario? Riuscirà Akeem a rendere suo figlio degno del trono di Zamunda? Che ruolo avranno la figlia ed il generale in questa vicenda? Per rispondere a queste e molte altre domande, restate sintonizzati su Prime Video dal 5 marzo per non perdervi l’uscita del film. Da notare anche la presenza dei molteplici personaggi interpretati sempre da Hall e Murphy, che ci faranno divertire e godere sicuramente di qualche ora spensierata.