Il potente Shadow probabile villain di Sonic 3 il film

Sonic 2 ha introdotto Shadow, The Ultimate Lifeform, lasciando molti a chiedersi quanto sarà potente in Sonic 3 rispetto a Sonic e Knuckles.

Shadow the Hedgehog apparirà in Sonic 3 e molti si chiedono quanto sia potente Shadow rispetto a Sonic e Knuckles. Sebbene Shadow abbia avuto solo pochi secondi di screentime nei film di Sonic finora, è probabile che sarà il cattivo principale di Sonic 3, con le sue potenti abilità che lo rendono una massiccia minaccia per il riccio blu. Osservando la storia di Shadow nei giochi, nei fumetti e in altri media relativi a Sonic, si può intuire quanto sarà potente Shadow in Sonic 3. Shadow è il prodotto di Project Shadow, un esperimento condotto da Gerald Robotnik nel tentativo di scoprire l’immortalità. Sebbene l’organizzazione militante GUN abbia chiuso Project Shadow 50 anni prima degli eventi di Sonic 2, come mostra la scena post-crediti del film, Shadow si è finalmente risvegliato.

Durante i giochi, Shadow ha affrontato Sonic molte volte. Sebbene sia soprannominato The Ultimate Lifeform, rispetto a Sonic e Knuckles a livello base, non è poi così diverso. Il vantaggio principale che Shadow ha su Sonic è la sua forza. Sebbene sia uguale a Sonic nell’abilità di combattimento, la forza bruta di Shadow lo rende un nemico da non sottovalutare. Shadow ha sconfitto da solo le creazioni di Eggman e persino divinità soprannaturali come Black Doom. Sebbene Knuckles possa essere in grado di battere Shadow, l’agilità e l’intelligenza di Shadow di solito gli consentono di sconfiggere rapidamente l’echidna blu. Come prodotto della sua creazione, Shadow possiede il potere dell’immortalità, un’altra abilità che ha su Sonic e Knuckles. Nelle battaglie, Shadow probabilmente sconfiggerà sempre Sonic e Knuckles quando si tratta di un confronto testa a testa di cervelli o muscoli.

Quando si tratta di velocità, tuttavia, Shadow è leggermente surclassato. Sonic è la cosa più veloce in vita, raggiunge velocità ipersoniche senza sudare. Sebbene Shadow sia ancora più veloce di Knuckles e Tails, la sua velocità non è dovuta ai suoi poteri, ma alle sue Air Shoes. Con le Air Shoes indosso, Shadow può correre sugli edifici e sui soffitti, superare i proiettili e attaccare così velocemente che l’occhio non può nemmeno percepirlo. Sebbene Shadow non sia veloce come Sonic, non è troppo indietro. Senza le sue scarpe, tuttavia, non è così veloce. I suddetti livelli di potenza di Shadow sono stati tutti lui nella sua forma base. A causa della sua naturale capacità di sfruttare l’energia del caos, tuttavia, Shadow può superare di gran lunga le sue solite abilità. A differenza della maggior parte degli altri personaggi, Shadow può sfruttare il potere di Chaos Emerald senza toccarli. Questo non solo aumenta la sua forza, durata e velocità, ma gli consente anche di usare Chaos Control. Chaos Control è incredibilmente potente, consentendo a Shadow di deformare e congelare il tempo, teletrasportarsi, curare, creare esplosioni e persino controllare lo spazio stesso. Attingendo all’energia del caos di Shadow, il riccio diventa quasi inarrestabile, qualcosa che probabilmente si vedrà in Sonic 3.