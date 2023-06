How do You Live? Miyazaky sgancia l’ultima bomba

Il produttore principale dello studio di animazione ha criticato un film americano senza nome per aver pubblicato trailer che raccontano agli spettatori “tutto ciò che accadrà in quel film“. Lo Studio Ghibli giapponese afferma che non rilascerà spot pubblicitari o trailer per l’ultimo film del co-fondatore e animatore Hayao Miyazaki – How Do You Live? – Il film in uscita, che sarà presentato in anteprima nel paese il 14 luglio, è uno dei film più attesi del paese da anni e dovrebbe servire come toccante commiato per il geniale creatore di classici animati tra cui La città incantata, La principessa Mononoke e My Il vicino Totoro.

Il film è vagamente ispirato all’omonimo romanzo del 1937 dell’autore giapponese Genzaburo Yoshino. È basato su una storia di formazione su un ragazzo il cui padre è morto quando era giovane. Ad oggi, lo Studio Ghibli ha rilasciato pochi dettagli sul progetto e non ha intenzione di rilasciare un trailer prima della sua uscita. In un’intervista con la rivista giapponese Bungei Shunji la scorsa settimana, Toshio Suzuki, il principale produttore di Ghibli, ha confermato che lo studio non parlerà del film fino alla sua uscita. “Come parte delle operazioni aziendali, nel corso degli anni Ghibli ha voluto che le persone venissero a vedere i film che abbiamo realizzato. Quindi ci abbiamo pensato e fatto molte cose diverse per quello scopo, ma questa volta ci siamo detti, ‘Eh, non abbiamo bisogno di farlo’. Fare le stesse cose che hai fatto prima, ancora e ancora, ti stanca. Quindi volevamo fare qualcosa di diverso.”

Suzuki ha anche paragonato l’approccio di Miyazaki a quello dei piani di marketing di Hollywood. “C’è un film americano ah, ho quasi detto il titolo ad alta voce! In uscita quest’estate più o meno nello stesso periodo [di How Do You Live?]”, ha detto.”Hanno realizzato tre trailer e li hanno rilasciati uno alla volta. Se guardi tutti e tre, sai tutto quello che accadrà in quel film. Allora come si sentono gli spettatori a riguardo? Ci devono essere persone che, dopo aver visto tutti i trailer, non vogliono andare a vedere il film. Quindi, volevo fare l’opposto di quello.” Da Ghibli ci si aspetta del genio ed in questo frangente quello che c’è dietro quest’idea di marketing a tutti costi, e diciamocelo quante volte ci siamo spoilerati cose importanti dai trailer, rende poi il prodotto finale un guscio vuoto ed è quello che Miyazaki e Suzuki vogliono evitare a tutti i costi.