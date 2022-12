Henry Cavill non vestirà più la calzamaglia di Superman

I fan si sono scatenati a ottobre quando ha scherzato sul fatto che si stava rimettendo il mantello rosso e il costume da supereroe blu. Il cameo dell’attore nei panni dell’Uomo d’Acciaio in Black Adam di Dwayne Johnson ha creato hyper per i fan nel vedere finalmente lo scontro tra due dei più potenti personaggi dell’universo DC, alimentando così speranze che il Superman di Henry Cavill rientrasse nel DC Extended Universe in altri film. Ma ormai è stato tutto vanificato dopo che Cavill ha incontrato i co-presidenti dei DC Studios. La superstar britannica ha pubblicato una dichiarazione in merito su Instagram in cui ha confermato la decisione definitiva di non rivederlo più come Superman.

“Ho appena avuto un incontro con James Gunn e Peter Safran ed è una triste notizia per tutti”, ha scritto l’attore. Dopo tutto, non tornerò nei panni di Superman. Dopo che lo studio mi ha detto di annunciare il mio ritorno a ottobre, prima della loro assunzione, questa notizia non è delle più facili, ma è la vita. Il cambio della guardia è qualcosa che accade. Lo rispetto. James e Peter hanno un universo da costruire. Auguro a loro e a tutti coloro che sono coinvolti nel nuovo universo buona fortuna e la più felice delle fortune. Per coloro che sono stati al mio fianco nel corso degli anni… possiamo piangere per un po’, ma poi dobbiamo ricordare… Superman è ancora in circolazione. Tutto ciò che rappresenta esiste ancora e gli esempi che ci dà sono ancora lì! Il mio turno di indossare il mantello è passato, ma ciò che rappresenta Superman non lo farà mai. È stato un viaggio divertente con tutti voi, avanti e indietro.”

La notizia sarà senza dubbio assolutamente devastante per i fan di Cavill in tutto il mondo, soprattutto dopo quanto promesso a ottobre. Ha detto in un post sui social media: “L’immagine che vedete in questo post, e quello che avete visto in Black Adam, sono solo un piccolo assaggio delle cose a venire. Quindi c’è molto di cui essere grati, e ci arriverò in tempo, ma volevo ringraziare soprattutto voi ragazzi. Grazie per il vostro supporto e grazie per la vostra pazienza. Prometto che sarà gratificante.” James Gunn ha recentemente rivelato che Superman è una delle massime priorità per il DC Extended Universe e come infatti leggerete qui, ci sono già le sue dichiarazioni in merito alla questione ed al futuro di Superman sul grande schermo.