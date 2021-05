Gundam: i robottoni pronti a sbarcare al cinema

0

Conoscete i Gundam? Ne avete mai sentito parlare? Sono tra i robot più conosciuti per gli appasionati degli anime e delle action figure. Una serie che regala soddisfazione ai suoi creatori Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate da anni ormai, con una continua produzione dei suddetti generi. Finalmente è stato annunciato un live-action che arriverà prossimamente sul grande schermo. Pensate che gli inizi risalgono al 1979!

Il film sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts ed è stata Netflix ad annunciarne l’arrivo, quindi sicuramente la produzione e la visione è affidata ai loro studi e piattaforma digitale. Come potete vedere anche su uno dei canali twitter è stato annunciato “Prendi i tuoi Mobile Suit! Jordan Vogt-Roberts è stato incaricato per dirigere e produrre la prima versione cinematografica live-action dei leggendari GUNDAM di Sunrise per Netflix”

Non si hanno molte altre notizie in merito se non che Vogt-Roberts ha già lavorato a Kong: Skull Island e sta sviluppando anche un probabile film su Metal Gear Solid. Per quanto riguarda la sceneggiatura, il cast e la data di uscita non c’è altro in merito. La notizia è data dunque dal twitter in alto giusto per dar inizio all’hype dei fan che vedranno realizzarsi un live-action per i loro amati robot. La serie negli anni ha inoltre affrontato molte tematiche tra cui: guerre, terrorismo, pacifismo, mech ed in generale l’evoluzione nel campo tecnologico di quest’ultimo campo. Dunque per il film c’è davvero l’imbarazzo della scelta da cui prendere spunto.

La storia dei Gundam non ebbe una partenza favorevole. Difatti lo scarso indice di ascolti fece concludere la serie prematuramente. Solo successivamente dopo una diversa programmazione e la realizzazione di gadget annessi alla stessa, è esploso il mito che tutt’oggi appassiona molti fan. Seppur possano sembrare ormai prodotti di nicchia, non si esclude che un eventuale film possa far fare un nuovo botto al franchise attirandone le nuove generazioni e quindi rilanciare tutto il merchandise annesso. Fateci sapere dunque nei commenti se amate questo genere, da quanto seguite i Gundam magari e cosa vi aspettate dal live-action. Sicuramente la notizia avrà reso felici molti, ma ora toccherà aspettare il risultato finale per gioirne definitivamente si spera. Tra l’altro questo genere ha già avuto la strada spianata nella cinematografia grazie all’avvento dei Transformers, quindi il pubblico è più preparato a goderne nuove esplorazioni. Che sia l’avvento anche di una vera e propria serie di film? Controllate l’hype, tocca aspettare.