gli attori originali nel prossimo film dei Power Rangers

Cosa ne pensate dell'idea di rivedere i primi interpreti originali che vestivano i panni dei Power Rangers?

0

I Power Rangers come ben sappiamo sono un fenomeno di successo che ormai va avanti sin dalla nascita con la prima serie del 1993. Da quell’anno ad oggi si sono susseguiti innumerevoli serie con moltissimi attori, videogiochi fino all’ultimo film del 2017 che ha riscritto la nascita dei Rangers. Mentre le serie sono andate avanti però, dall’ultimo film non si sono avute ulteriori notizie in merito fino ad oggi.

Nonostante il recente reboot, che ha lasciato un finale aperto, non si sono più avute notizie sul destino cinematografico dei Power Rangers. Qualche rumors però ha cominciato a smuoversi e sembrerebbe essere nata l’intenzione di inserire in un probabile sequel dello stesso, la partecipazione degli interpreti della serie originale. Gli attori che hanno dato e sono rimasti, nel lustro, legati al nome dei Power Rangers. Il più attivo è sicuramente il Red Ranger, attivissimo su instagram, Steve Cardenas anche se è stato il secondo. Purtroppo sicuramente non si potrà garantire la presenza di Thuy Trang, prima ranger gialla, a causa della tragica dipartita.

I fan comunque sono in visibilio per questa notizia, che se confermata, potrebbe anche portare a nuovi sviluppi come la possibilità di creare nuove linee temporali o semplicemente far incontrare il passato con il presente per dare un nuovo lustro al tutto. Una mossa che potrebbe arrivare anche per la scarsa considerazione che ha avuto il film tra delusione e basso rating di gradimento.

Per quanto riguarda il cast la Paramount sembrerebbe essere già in cerca di nuovi giovani attori da inserire nel film, tra i nomi sono spuntati Sophia Lillis e Finn Wolfhard. Ricordiamo infatti che serve un volto per il Green Ranger che nel film abbiamo visto solamente accennato dopo i titoli di coda, con la classica scena da pochi minuti che lascia le porte aperte ad un sequel. Ricordiamo che la figura del Ranger Verde è fondamentale nello sviluppo dei Power oltre ad avere un grosso impatto da sempre nella storia e nel gruppo stesso.

Dunque cosa ne pensate della possibilità di rivedere uniti le vecchie glorie con le nuove leve? Potremmo escludere un viaggio temporale nel passato, anche se nonostante gli attori siano “invecchiati” usiamo le virgolette perché se li cercate su internet sembrano ancora giovanissimi, sarebbe complicato gestirlo a livello visivo. Speriamo dunque in un incontro con gli stessi “invecchiati” (usiamo sempre le virgolette) per unirsi a combattere il male che ritorna sempre. Rita Repulsa seppur scaraventata nello spazio ha accennato a forze superiori, oltre al fatto che potrebbe tranquillamente finire sulla luna come nella serie.