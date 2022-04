Ghostbusters 4 nuovo film e nuovo videogioco

I fan dei Ghostbusters vengono ingolositi da nuovi annunci. Un nuovo film ed un nuovo videogame dove potrai essere un fantasma!

Sony ha annunciato di avere un Ghostbusters 4 in lavorazione al CinemaCon. Anche se non sono stati forniti dettagli, né talenti allegati, ci sarà un sequel in arrivo per Ghostbusters: Afterlife. Come riportato da Deadline che erano presenti. Lo studio ha annunciato oggi al CinemaCon in una bobina di chiusura che un quinto film della serie è in lavorazione. Viene definito Ghostbusters 4 perché Afterlife è considerato il sequel ufficiale dei due capitoli principali. Il reboot al femminile non viene considerato nel mezzo perché decisamente fuori contesto e poco gradito dai fan. Ora, quando si tratta di Afterlife, abbiamo avuto una reazione piuttosto divisa. C’era chi lo amava e chi lo odiava. È stato un film per bambini “spegni il cervello“. Ma guardando oltre la superficie, come hanno fatto molti fan di GB e non c’è molto al di fuori della nostalgia.

In effetti Afterlife ha fatto così affidamento sulla nostalgia del primo film che da Sony ci si aspetta riporti in qualche modo Vigo per questo sequel (il cattivo di Ghostbusters 2). Non c’è molta originalità in Afterlife e poiché questo è di Sony non offro nessuna speranza in un sequel, a meno che non siano fortunati. Sei entusiasta di Ghostbusters 4 di Sony? Sei un fan di Afterlife? Pensieri sotto come sempre.

Ma non solo film per i Ghostbusters. Il nuovo trailer di Ghostbusters: Spirits Unleashed ha rivelato un nuovo gioco cooperativo ambientato nell’amato franchise del compianto Ivan Reitman. Ghostbusters è uscito per la prima volta nei cinema nel 1984 ed è diventato quasi immediatamente un fenomeno culturale. Il popolare franchise ha avuto le sue appendici ectoplasmatica in tutto, dai cartoni animati ai fumetti e ai videogiochi. Il popolarissimo Ghostbusters: The Video Game del 2009 ti ha mostrato com’era essere un Ghostbusters, ma questo nuovo gioco mira a insegnarti come lavorare con un TEAM di Ghostbusters. Oh, e anche tu puoi essere un fantasma!

Come Ghostbuster, unisciti ad altri Ghostbusters per inseguire e intrappolare i fantasmi in musei, prigioni, hotel e altro ancora, e cattura i fantasmi prima che possano infestare completamente le aree. Oppure, nei panni del Fantasma, nasconditi, sgattaiola, sorprendi, spaventa e, naturalmente, diffami gli Acchiappafantasmi e i civili finché tutto non diventa completamente inquietante. Usa l’inganno, l’inganno e l’ectoplasma per prendere il sopravvento e scacciare gli Acchiappafantasmi.