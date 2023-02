Flash: arriva il trailer del film con Ezra Miller e..

DC Studios e Warner Bros. hanno rilasciato il primo trailer ufficiale di The Flash, con il dinamico ritorno di Batman di Michael Keaton 31 anni dopo Batman Returns diretto da Tim Burton. Mettendo in mostra la sua iconica Batcaverna e le sue abilità impressionanti, sembra che il ritorno di Keaton sarà esattamente ciò che i fan del classico Cavaliere Oscuro speravano, operazione nostalgia riuscita. Tuttavia, i momenti epici visti in questo nuovo trailer sono ridotti alla luce di alcuni recenti sviluppi. Nel nuovo trailer del Super Bowl di The Flash, Batman di Michael Keaton aiuta due versioni di Barry Allen di Ezra Miller, che stanno tentando di resettare il dopo una grossa alterazione. Pertanto, il trailer è in gran parte incentrato sul ritorno di Keaton e sul debutto di Supergirl interpetrata da Sasha Calle.

Nel multiverso il Batman di Keaton era previsto per molto altro ancora. Data però la recente notizia in cui Gunn ha ristrutturato l’universo DC, riducendo quello di questo Flash ad un cumulo di inutilità, il ruolo di Batman con Keaton si è probabilmente ridotto a questo film e forse un cameo in Aquaman 2. Resta però il fatto che il suo ritorno è senza dubbio tra i momenti salienti di The Flash senza contare che rivedere anche quella Batmobile ha generato un hype spaventoso nei fan di lunga data di Batman, se poi ci contorniamo anche la colonna sonora di Danny Elfman dall’originale di Tim Burton allora ditelo che ci volete proprio far rivedere quel film. La novità saranno gli effetti speciali ovviamente migliorati da quel tempo, che renderanno Bruce Wayne di Keaton ancora più letale.

Tuttavia, questi incredibili scatti dal nuovo trailer di The Flash del Batman di Keaton sono in qualche modo tragici e agrodolci. Alla luce della recente ristrutturazione ai DC Studios con Gunn e Safran, sta arrivando una nuova era per la DCU senza i piani originali di avere Keaton come Cavaliere Oscuro ricorrente. Inizialmente, Keaton sarebbe apparso nel film cancellato di Batgirl, oltre ad avere un ruolo in un potenziale film di Batman Beyond. Ora, sembra che il 2023 sarà tutto ciò che il pubblico riceverà dal Batman di Keaton, una decisione che ora fa ancora più male dopo averlo visto in azione. Anche l’avvento di una Supergirl diversa da come i fan l’avevano immaginata potrebbe essere solo frutto di questo film che chiuderebbe in qualche modo, anche definitivo, il controverso Snyderverse. Insomma varrà la pena guardarlo?