Fast X ecco il trailer

Il primo trailer di Fast X è stato finalmente rilasciato, offrendo un primo assaggio dell’imminente contributo di Louis LeTerrier alla Fast Saga. Dopo Fast & Furious 9, la trama principale del franchise è arrivata alle sue due puntate finali. Fast X darà il via al culmine del franchise seguito da Fast and Furious 11, che sarà davvero il finale della saga. Dominic Toretto di Vin Diesel e la sua famiglia continueranno a confrontarsi con Cipher di Charlize Theron, mentre Dante di Jason Momoa sarà il cattivo secondario di Fast X. Il film uscirà nelle sale cinematrografiche il 18 maggio 2023, quindi i fan non dovranno attendere molto per vedere cosa succederà alla loro famiglia di meccanici preferita. Nel trailer non mancano effetti speciali che valicano i limiti dell’impossibile, qualcosa che sicuramente siamo abituati a vedere ormai, dopo il viaggio nello spazio specialmente. Occhio che di questi tempi i trailer potrebbero rivelare davvero troppo della trama di un film.

Il trailer di Fast X suggerisce che il cattivo di Jason Momoa sia il figlio di Hernan Reyes. Reyes era il cattivo principale di Fast Five, un politico corrotto che predominava il mercato della droga. Il trailer mostra i flashback del finale di Fast 5 in cui Dom e Brian O’Connor rubano un caveau pieno dei suoi soldi e lo trascinano dietro le loro auto durante una corsa attraverso la città. Il cattivo di Fast 10 di Jason Momoa è chiaramente connesso con Reyes e le sue intenzioni di vendetta sono alquanto palesi. Viene anche mostrato che Dante fa parte della carovana di auto che trasportano Reyes ei suoi uomini mentre inseguono Brian e Dom. Da quella carovana ne sembra essere uscito illeso ed in questi anni si è preparato alla sua vendetta.

Tuttavia, sono le motivazioni del cattivo di Jason Momoa in Fast 10 a suggerire che sia il figlio di Reyes. Dom è accusato di essere il rovina famiglie per avergli tolto la possibilità di avere amore e famiglia. Per vendicarsi toglie ciò che di più prezioso può avere un padre, suo figlio, che viene rapito. Questo sembra essere il modo in cui il cattivo Jason Momoa di Fast 10 cerca di vendicarsi di Dom. Invece di uccidere Dom e lasciare la sua famiglia senza di lui, Dante vuole lasciarlo soffrire lo stesso dolore che ha provato come figlio di Reyes dopo la sua morte. Ricordiamo dunque che il film inzialmente uscirà solo al cinema a partire dal 18 maggio di quest’anno.