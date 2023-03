Everything Everywhere All At Once è il film più premiato di sempre?

È davvero difficile non essere entusiasti di questo film, anche solo per il titolo che porta. Everything Everywhere All At Once, uscito lo scorso anno nel 2022, ha dato ottimi risultati su tutti i fronti poiché, secondo alcune stime, sappiamo che è diventato il film più premiato di tutti i tempi o sicuramente si è aggiudicato un posto in questa categoria. Il successo di fantascienza di successo segue il personaggio di Evelyn Wang, un’immigrata cinese-americana che è alla ricerca di connettersi con versioni di se stessa nell’universo parallelo per impedire a un essere potente di distruggere il multiverso. Un film che non si trova sulle piattaforme streming, prodotto da un’azienda di nicchia, è riuscito a conquistare la notte degli Oscar confermando un dominio quasi assoluto in tutte le categorie.

L’assurda dramedy per eccellenza è diretta da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, che hanno già vinto numerosi premi ai Golden Globe, Critics Choice e oltre. E come ormai sappiamo tutti, hanno conquistato pure gli Oscar (7). In termini di cast, possiamo vedere Stephanie Hsu interpretare la figlia di Evelyn, Joy, così come Jobu Tupaki che salta nel multiverso nell’avventura d’azione. Jamie Lee Curtis assume anche il ruolo di ispettore dell’IRS Deirdre Beaubeirdre. La Curtis ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista nonostante la concorrenza con Angela Bassett per Black Panther: Wakanda Forever, Hong Chau per The Whale e Kerry Condon per The Banshees of Inisherin.

Il premio vinto come miglior film ha battuto All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way Of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness e Women Talking. Nel frattempo, Ke Huy Quan si aggiudica quello di attore non protagonista, per la sua interpretazione del marito di Evelyn, Waymond Wang contro Brendan Gleeson che Barry Keoghan per The Banshees of Inisherin, Judd Hirsh per The Fabelmans e Brian Tyree Henry per Causeway. Non dimentichiamo Michelle Yeoh, che ha vinto quello come migliore attrice per la sua interpretazione del personaggio principale. Tra tutti questi premi è stato superato Il Signore degli Anelli: il ritorno del Re, ed è ora il film più premiato al mondo di sempre. In totale, sono stati nominati in 11 categorie ai 95esimi Academy Awards. In una recensione del film, NME ha scritto: “Intrecciando così tanta azione, dramma, commedia, fantascienza e invenzione generale, il duo di registi Daniels ha ripetutamente fissato standard elevati affinché il loro film fosse chiaro“.