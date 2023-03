Ecco perché Stallone non appare in Creed 3

Nonostante Creed III sia stato un assoluto successo al botteghino, all’ultimo capitolo della trilogia mancava qualcosa. L’attore veterano Sylvester Stallone non appare nel film, nonostante il 76enne abbia scritto tutti e sei i film di Rocky e i primi due di Creed, oltre a recitare in tutti i film fino ad ora. L’attore Michael B. Jordan e Jonathan Majors hanno dunque preso le redini in mano da soli, lo stesso Jordan anche da regista, lasciando molti fan a chiedersi perché Stallone si sia ritirato dal franchise che ha creato.

Sebbene la storia di un pugile sfavorito abbia lanciato la carriera di Stallone e vinto il premio come miglior film agli Oscar, l’attore veterano ha abbandonato la recitazione dall’ultimo film di Creed a causa di disaccordi creativi. Parlando con The Hollywood Reporter, Stallone ha detto di essere un “sentimentalista” e si è trovato in disaccordo con il tono più cupo adottato in Creed III. Ha detto alla pubblicazione: “Auguro loro ogni bene [Jordan e il cast], ma sono molto più un sentimentale. Mi piace che i miei eroi vengano picchiati, ma non voglio che vadano in quello spazio buio. Sento solo che le persone hanno già abbastanza oscurità.” Ma questo è solo uno dei motivi del perché l’attore non ha nemmeno un cameo in Creed III, nonostante i fan si aspettavano apparisse comunque.

Un altro fattore importante è la faida in corso dell’attore con Irwin Winkler, che è il produttore dietro il franchise pluripremiato. Stallone originariamente vendette i diritti del suo personaggio iconico al dirigente di Hollywood, non sapendo come il franchise avrebbe aiutato la sua carriera ad andare lontano.Ma da questo accordo è nata un’aspra faida ed hanno litigato sulla proposta di spin-off con Ivan Drago e una biografia sul film del figlio di Winkler. In uno sproloquio su Instagram degno di una conferenza stampa pre-combattimento, Stallone ha paragonato la biografia a “carta igienica” e ha definito “avvoltoi” i figli del dirigente. Non ha risparmiato Winkler in un post successivo, scrivendo: “Mi mangia l’anima, perché volevo lasciare qualcosa di Rocky per i miei figli“.

Ora è improbabile che l’attore appaia in un altro film di Rocky o in uno dei suoi spin-off, il che è un duro colpo per i fan. Michael B Jordan, che farà il suo debutto alla regia con il film, ha anche suggerito di essere ansioso di vedere Adonis uscire dall’ombra di Rocky nell’ultimo sequel. Ha detto a HOT97: “Prima di tutto, il DNA di Sly e Rocky è attraverso l’intero franchise. Voglio che Adonis stia in piedi da solo. Per farlo, siamo dovuti andare nel passato. Quali sono stati quegli anni di trasformazione, quei traumi infantili che hanno plasmato Adonis oggi? Penso che lo spazio per questa storia riguardasse davvero Adonis Creed che andava avanti con la sua famiglia e lo faceva andare avanti. È un po’ come abbiamo lanciato la storia per questo.” Parole che essenzialmente servono a mantenere la calma in una situazione che è sfuggita da essa vista la brusca uscita di Stallone, che nessuno meritava.