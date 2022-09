Dolly Parton prepara un film natalizio con cast stellare

Il nuovo film di Natale di Dolly Parton ha lanciato artisti del calibro di Miley Cyrus, Jimmy Fallon e altri. Cantautrice, attrice, filantropa e donna d’affari, Parton è diventata famosa alla fine degli anni ’60 e presto ha messo gli occhi sul mondo televisivo e cinematografico, ottenendo il suo primo ruolo in un lungometraggio nella commedia del 1980 9 to 5. Da allora ha ottenuto oltre 60 crediti di recitazione (il più recente è stato un cameo in The Orville), oltre a lavorare come produttore, compositore, direttore di produzione e altri ruoli cinematografici dietro le quinte.

Ora, secondo Deadline, Parton tornerà alla NBC per un altro speciale di Natale, intitolato Mountain Magic Christmas di Dolly Parton, e grandi nomi sono già stati scelti. Cyrus, Fallon, Willie Nelson, Billy Ray Cyrus, Jimmie Allen e Zach Williams sono tutti pronti per i ruoli da ospite. Lo speciale seguirà Parton che si prepara per una produzione, desiderosa di elevare gli spiriti stanchi condividendo l’esclusiva “magia della montagna” che ha sempre trovato nell’aria a Dollywood durante il periodo natalizio.

Non estraneo agli speciali e ai film di Natale, questo progetto sarà probabilmente divertente per Parton. Negli ultimi anni, ha prodotto e recitato in alcuni dei suoi speciali, tra cui Christmas of Many Colors: Circle of Love di Dolly Parton e A Holly Dolly Christmas, in anteprima rispettivamente su NBC e CBS. Più di recente, Parton ha prodotto e recitato in Christmas on the Square di Dolly Parton per Netflix. Questa nuova produzione potrebbe essere ancora più speciale per Parton, specialmente quando è stata raggiunta da artisti del calibro di sua figlioccia Cyrus e della leggenda della musica country Nelson.

Insomma un film che promette scintille con la già sola presenza di Dolly icona ormai apprezzatissima in America. Visti i nomi citati il livello non dovrebbe essere proprio basso anche se si tratta di un film di Natale siamo sicuri che ci regaleranno qualcosa di iconico pronto a divenire un cult del cinema, poi chiaro che la delusione è sempre dietro l’angolo ed i gusti sono soggettivi, ma con i soli nomi citati adesso ci si aspetta sicuramente qualcosa di divertente e godibile da vedere. Voi siete pronti a vedere la mitica Dolly Parton in questa sua nuova opera natalizia dispensare perle di saggezza insieme a personaggi del calibro di Jimmy Fallon? Dai che magari qualcosa di divertente ci esce davvero.