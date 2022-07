Chris Pratt afferma che non interpreterà mai Indiana Jones

Da molto tempo si vocifera che Chris Pratt dovrebbe interpretare il ruolo di Indiana Jones.

Nel 2015, fu riportato che Pratt era in trattative con la Disney per recitare in un reboot del franchise dopo che quest’ultima aveva acquistato i diritti del progetto e dei suoi personaggi.

Successivamente, è stato rivelato che la Disney avrebbe portato avanti la produzione di Indiana Jones 5, con il veterano Indiana Jones, Harrison Ford, che avrebbe dovuto interpretare nuovamente il famoso archeologo. Ford aveva precedentemente smentito le voci che volevano Pratt nei panni di Jones quando, nel 2018, aveva dichiarato: “O lui o me”. Nel 2019 ha aggiunto: “Non capite? Io sono Indiana Jones. Quando io me ne vado, lui se ne va. È facile”.

‘Quando muoio, Indiana Jones muore’

Tuttavia, Pratt ha ora chiarito ulteriormente che non intende assumere il famoso ruolo in una nuova intervista con il podcast Happy, Sad, Confused. Ha detto: “Tutto quello che so è che una volta ho visto una citazione di Harrison Ford, e non so nemmeno se fosse davvero lui, ma è stata sufficiente a spaventarmi, che diceva: ‘Quando muoio, Indiana Jones muore’. E io mi sono chiesto: ‘Verrò perseguitato dal fantasma di Harrison Ford un giorno, quando morirà, se interpreterò (Indiana Jones)?”.

Ha aggiunto che comunque non c’è stato alcun movimento per diventare il nuovo archeologo: “No, non è nulla di reale, penso che le persone siano in grado di fare errori, anche se sono Deadline”.

L’uscita del nuovo film di Indiana Jones è prevista per il 30 giugno 2023. Ford sarà affiancato da Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas e Toby Jones nel “quinto e ultimo” film del franchise che è possibile giocare anche sulle slot di NetBet.

James Mangold si occuperà della regia del primo capitolo non diretto da Steven Spielberg, dopo che quest’ultimo ha lasciato l’incarico di regista nel 2020. Sarà anche il primo film di Jones in cui George Lucas non ha contribuito alla storia. John Williams si occuperà della colonna sonora del suo ultimo film prima del ritiro.

L’unica scena di cui Steven Spielberg si pente

L’iconico regista americano Steven Spielberg ha sempre avuto una predilezione per la fantasia cosmica e le avventure extraterrestri, addentrandosi in questi mondi con film come La guerra dei mondi, E.T. L’extra-terrestre e Incontri ravvicinati del terzo tipo. Il tutto nasce da una sua paranoia molto reale: il regista è superstizioso nei confronti della vita al di là del nostro sistema solare e della sua comprensione.

Il regista spiega questa sua posizione in una rara intervista del 1977, realizzata lo stesso anno in cui uscì Incontri ravvicinati del terzo tipo. Raccontando all’intervistatore perché crede a tutti gli avvistamenti di UFO e agli incontri ravvicinati, il regista spiega: “Ci sono stati abbastanza resoconti sobri da parte di testimoni multipli molto affidabili, individui che hanno visto queste cose in tutto il mondo, non solo in questo Paese, ma in tutto il Canada, in tutta la Francia, in tutto il Brasile, in Australia e così via”.

Utilizzando gran parte delle sue ricerche sull’argomento per il film di fantascienza Incontri ravvicinati, il film divenne un notevole successo di critica e commerciale, incassando 306 milioni di dollari da una produzione costata solo 19 milioni di dollari.

Tuttavia, nonostante il successo travolgente del film, il regista sentì il bisogno di intervenire sul film del 1977, modificando un aspetto particolare nell’edizione speciale del 1980 che da allora si è pentito di aver realizzato.

La richiesta di cui si pentì

L’edizione speciale di Incontri ravvicinati aggiunse un nuovo filmato al finale del film, mostrando l’interno della nave madre in cui il protagonista Roy (Richard Dreyfuss) entra nel momento culminante. Aggiunto su pressione della Columbia Pictures che voleva una nuova versione del film per vendere le versioni VHS e LaserDisc del film, Spielberg ha poi ammesso di essersi pentito di aver seguito la loro richiesta.

“Sono sceso a compromessi e ho mostrato Richard Dreyfuss che camminava all’interno dell’astronave”, ha ricordato il regista in un’intervista dietro le quinte sulla realizzazione del film, aggiungendo: “Cosa che non avrei mai dovuto fare, perché quello doveva sempre rimanere un mistero”. Inserita alla fine del film, la scena in questione toglie certamente la maestosità drammatica della conclusione originale del film.

Proprio per questo motivo, Spielberg preferisce il montaggio finale di Incontri ravvicinati del terzo tipo, una versione che combina elementi di diversi tagli del film e rimuove completamente la scena finale dell’interno della nave madre.

Interpretato da Dreyfuss insieme a star come François Truffaut, Melinda Dillon, Teri Garr, Bob Balaban e Rob Blossom, Incontri ravvicinati è una delle uscite cosmiche più memorabili del regista, dopo l’uscita del film E.T. l’extra-terrestre del 1982.