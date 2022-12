Avatar la via dell’Acqua raggiunge 1miliardo$ in 12 giorni

Avatar: la via Dell’Acqua ha raggiunto il traguardo del miliardo di dollari in soli 12 giorni dopo la sua uscita che ricordiamo essere sequel del film con maggiori incassi di tutti i tempi. Nonostante un weekend di apertura al di sotto delle aspettative, il suo secondo weekend al il botteghino ha mostrato che il blockbuster di James Cameron ha mostrato di essere ancora all’altezza dei big.

Nonostante alcune preoccupazioni iniziali per il suo enorme budget di produzione, il modesto fine settimana di apertura si è rivelato all’altezza del predecessore, Avatar: la via Dell’Acqua si preannuncia dunque come un altro grande successo al botteghino. In soli 12 giorni, è riuscito a superare il totale al botteghino di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ($955 milioni) e diventare il terzo film di maggior incasso dell’anno dietro Top Gun: Maverick. Per fare un confronto, Top Gun: Maverick ha impiegato 31 giorni per raggiungere il miliardo di dollari, quindi diciamo che mediamente a questo ritmo diventerà quantomeno secondo superando il nuovo Jurassic World, per quanto la sfida con Maverick sia aperta.

Senza molta concorrenza, Avatar: la via Dell’Acqua dovrebbe continuare a dominare il botteghino per il prossimo futuro, cosa necessaria per sostenere il suo enorme budget di produzione, stimato tra i 350 ei 460 milioni di dollari. A sua volta, Cameron stima che Avatar: la via Dell’Acqua debba incassare circa $2 miliardi solo per raggiungere il pareggio, anche se dopo i calcoli degli esperti si prevede che quel numero sia più vicino a $1,5 miliardi. Ma le premesse di questo traguardo raggiunto fanno ovviamente ben sperare che Avatar 2 ha tutte le carte in regola per superare i traguardi prefissati e piazzarsi ugualmente in una posizione notevole tra i film con maggiore incasso.

Dopo aver raggiunto la soglia del miliardo di dollari in 12 giorni, Avatar: la via Dell’Acqua ha una possibilità, anche se improbabile, di superare il totale di 2,97 miliardi di dollari del primo film, che è stato raggiunto dopo numerose riedizioni cinematografiche. Ci sono diversi fattori che impediscono però al sequel di raggiungere questo obiettivo tra cui: la non distribuzione in Russia, dove l’originale ha incassato oltre $100 milioni, e il botteghino mondiale non aveva gli strascichi di una pandemia come quella del Covid-19. Tuttavia, Avatar: la via Dell’Acqua ha raggiunto la soglia del miliardo di dollari e non sembra voler rallentare quindi staremo a vedere cosa riuscirà ancora a fare.