Anticipazioni Avatar 3 ed il lato malvagio dei Na’vi

James Cameron ha rivelato che la nel prossimo film del franchise Avatar esplorerà ancora di più Pandora. Nell’imminente Avatar 3, il pubblico vedrà “culture diverse” da quelle a cui l’iconico regista li ha già esposti. Vale a dire, una tribù del fuoco Na’vi soprannominata “il popolo Ash” Ash tradotto significa cenere. Verrà dunque mostrato ai fan un lato molto più oscuro di Pandora che non abbiamo ancora visto.

Ha detto Cameron a 20 Minutes “Voglio esplorare culture diverse da quelle che ho già mostrato. Il fuoco sarà rappresentato dal ‘popolo Ash’. Voglio mostrare i Na’vi da un’altra angolazione perché, finora, ho mostrato solo i loro lati positivi.” Il regista ha continuato a versare altro fuoco (passate il termine) sul film successivo “Nei primi film, ci sono esempi umani molto negativi ed esempi Na’vi molto positivi. In Avatar 3 faremo il contrario. Esploreremo anche nuovi mondi, continuando la storia dei personaggi principali. Posso dire che le ultime parti saranno le migliori. Gli altri erano un’introduzione, un modo per apparecchiare la tavola prima di servire il pasto.”

Se tutto questo ha acceso l’interesse per Avatar 3 allora sappiate che non dovete preoccuparvi di attendere troppo tra i film perché Cameron ha già terminato le riprese del terzo film. Il film richiede un lavoro in CGI significativo per arrivare dove deve essere. Se il franchise arriva fino al film numero cinque, allora si vedranno anche i Na’vi arrivare sulla Terra per rendersi conto di quanto siamo davvero orribili come esseri umani. Il produttore Jon Landau ha rivelato i dettagli della trama tanto per stuzzicare ulteriormente l’appetito “Non avevo intenzione di parlarne, ma in seguito ho sentito che Jim ne ha parlato un po’. In [Avatar 5] c’è una sezione della storia in cui andiamo sulla Terra. E ci andiamo per aprire gli occhi delle persone, aprire gli occhi di Neytiri, a ciò che esiste sulla Terra. La Terra non è solo rappresentata dalla [Resources Development Administration nota come RDA]“, ha detto, riferendosi alla malvagia organizzazione del franchise che ha toccato Pandora. Ha poi continuato: “Proprio come sei definito dalle scelte che fai nella vita, non tutti gli umani sono cattivi. Non tutti i Na’vi sono buoni proprio come qui sulla Terra. E vogliamo esporre Neytiri a questo.” L’uscita di Avatar 3 è prevista per il 20 dicembre 2024.

Insomma tante notizie su quello che sarà il futuro di Avatar che è stato riacceso recentemente proprio dal primo dei sequel Avatar La via Dell’Acqua che ci ha fatto conoscere la famiglia di Jake e Neytiri.