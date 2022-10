Angela Lansbury muore a 96 anni

Angela Lansbury protagonista nota per “La signora in Giallo” muore all’età di 96 anni. L’amato attore ha recitato nella serie TV classica dal 1984 al 1996 e ha stabilito una lunga carriera sia nel cinema che sul palcoscenico. Ha ricevuto ben 18 nomination agli Emmy per il suo lavoro in televisione e ha ricevuto un premio alla carriera dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences nel 2013.

Lansbury è nata in Inghilterra nel 1925, ma si è trasferita negli Stati Uniti con la sua famiglia in giovane età. Con accattivanti occhi azzurri e una voce distintiva, ha firmato un contratto con la MGM all’età di 18 anni ed è stata scelta per interpretare la cameriera in Gaslight. Ha poi recitato in una serie di ruoli minori prima di recitare in film iconici tra cui The Manchurian Candidate, Il giullare del Re e La più grande storia mai raccontata. Era già un volto affermato nel cinema e nel teatro quando è stata scelta per il suo ruolo iconico come l’autrice di risoluzione dei crimini Jessica Fletcher in La signora in Giallo.

Lansbury è morta nel sonno la mattina presto dell’11 ottobre, riferisce THR, e solo cinque giorni prima del suo 97esimo compleanno. La sua morte è stata annunciata in una dichiarazione rilasciata dalla sua famiglia. Lascia suo fratello, due figli, tre nipoti e cinque pronipoti. Si terrà una cerimonia privata per celebrare la vita dell’attore.

I decenni di Lansbury sul palcoscenico e sullo schermo l’hanno cementata come un’icona per il pubblico di tutte le età, essendo apparsa nei film della vecchia Hollywood, nella televisione classica e in una serie di film preferiti dall’infanzia. Quella categoria finale includeva il suo ruolo di Eglantine Price in Bedknobs and Broomsticks e le voci di entrambe la signora Potts in La bella e la bestia della Disney e la vedova in Anastasia. Ha lavorato con molte icone che sono andate e venute, tra cui Elvis Presley, Katharine Hepburn e Frank Sinatra. Tuttavia, Lansbury ha resistito, esibendosi ancora negli ultimi anni della sua vita. Nel 2014 e mentre aveva circa 80 anni, è andata in tournée per la produzione teatrale di Blithe Spirit. Lansbury è apparsa anche in Mary Poppins Returns nel 2018.

La signora in Giallo ha avuto una delle carriere più lunghe nell’industria cinematografica, nell’arco di otto decenni. Sulla sua longevità, una volta ha osservato notoriamente “Eccomi, vado ancora avanti, sai, come le maree“. L’eredità di Lansbury continuerà a vivere attraverso un corpus di opere che ha toccato il cuore di molte generazioni, sia attraverso coloro che si sono sintonizzati felicemente sulla signora in Giallo quando era in onda o coloro che hanno cantato insieme a La Bella e la Bestia.