Alec Baldwin torna a recitare dopo la disavventura di Rust

In seguito alle accuse di omicidio colposo ritirate per la tragica sparatoria sul set di Rust, Alec Baldwin interpreterà una versione romanzata di se stesso in un nuovo film commedia. Nell’ottobre 2021, la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e lo sceneggiatore-regista Joel Souza sono stati colpiti accidentalmente da una pistola che Baldwin aveva in mano durante una prova sul set portando alla morte della Hutchins ed un trauma che Baldwin porterà addosso per il resto della sua vita. Le accuse nei suoi confronti sono state di omicidio colposo, ma Baldwin ha sempre professato la sua innocenza e del fatto che non avrebbe mai ucciso intenzionalmente un’altra persona.

Dopo oltre un anno di gestione delle conseguenze legali dell’incidente di Rust, Deadline ha annunciato che Baldwin ha ottenuto il suo primo ruolo dopo questa disavventura con la commedia Hollywood Heist. Al fianco di Nick Cannon, Tara Reid, Paul Sloan, Til Schweiger e Mickey Rourke, Baldwin interpreterà una versione romanzata di se stesso. Il film, che ha terminato la produzione questo mese, è incentrato su un potente agente di Hollywood che cerca di far sbarcare Baldwin per un progetto dopo che un ladro gli ha prosciugato il conto in banca, il tutto mentre ha a che fare con attori famosi e signori della droga per tenerlo a galla.

Di recente le accuse penali contro Baldwin sono state ufficialmente ritirate affermando che “non possono procedere con gli attuali limiti di tempo e sui fatti e le prove consegnati dalle forze dell’ordine nella loro forma esistente“. Le indagini sulla pistola di epoca 1880 hanno portato alla scoperta di un dettaglio che ha fatto ritirare le accuse dalla nuova squadra di procuratori, ovvero che la pistola avrebbe potuto sparare solo se modificata, quindi Baldwin pensava fosse appunto non modificata, scagionando l’attore da ogni pregiudizio.

Diversamente l’armaiola addetta al film Rust Hannah Gutierrez-Reed dovrà affrontare ancora un’esame preliminare fissato per il 7-16 agosto. Sebbene i suoi avvocati rimangano fiduciosi che le sue accuse verranno ritirate in futuro, la Gutierrez-Reed sta indubbiamente affrontanto una situazione diversa e più complicata essendo la principale responsabile della sicurezza sulle armi da fuoco del film mentre erano sul set. Le indagini comunque stanno ancora continuando e sicuramente qualcuno pagherà una conseguenza maggiore ai rimorsi di coscienza, ed anche lo stesso Baldwin fin quando l’indagine non verrà completamente chiusa, potrebbe essere ancora chiamato in giudizio. Stentiamo a credere comunque che la vicenda non sia stata un tragico e fatale incidente, per quanto qualcuno avesse delle responsabilità, nessuno aveva l’intenzione di uccidere una persona.