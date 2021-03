Ace Ventura 3 si farà grazie ad Amazon Prime

già in produzione il capitolo 3 di Ace Ventura lacchiappanimali più amato degli anni 90 interpetrato da Jim Carrey.

Amazon Prime Video sembra essersi convinta che realizzare sequel di successi del passato possa essere la giusta mossa. Il recente “Principe cerca Figlio” seguito de “Il principe cerca moglie” con protagonista Eddie Murphy sarebbe la prova che tale teoria sia esatta. Infatti la sua uscita è stata la miglior trasmissione in streaming del monento. Sarà dunque la volta buona anche per l’amato Ace Ventura di ritornare?

Dietro ad Ace Ventura 3 ci saranno gli scrittori del recente film di Sonic, che trovate sempre sulla piattaforma Prime Video, Josh Miller e Pat Casey stanno infatti lavorando alla scrittura del film. La produzione sarà invece targata Morgan Creek Entertainment, la stessa che ha lanciato il film negli anni 90 insieme ad altri grandi cult come L’ultimo dei Moicani, Robin Hood Principe dei ladri ecc. Hanno infatti commentato con entusiasmo l’avvenimento:

Siamo piuttosto entusiasti dei nostri sviluppi del franchising con Exorcist e il franchise di Ace Ventura. Durante il COVID, il pubblico si è innamorato ed è entusiasta di avere personaggi storici riportati con nuove storie. Ace Ventura vedrà un nuovo giorno di Amazon come un grande film con gli scrittori di Sonic the Hedgehog.

Sì, perché Jim Carrey grazie ai recenti sketch fatti duranti il covid ha richiamato molto del personaggio, persino nella sua imitazione di Joe Biden. I fan ne sono rimasti talmente entusiasti che l’idea di riportarlo in vita è balenata nei pensieri di Amazon Studios, quello ed anche il successo del Principe con Eddie Murphy rimasto nella vetta degli argomenti più chiacchierati di twitter per diverse settimane. Come il film di Murphy si pensa di reinventare il personaggio introducendolo ai temi recenti, più che l’ambientalismo ed animalismo che ha sempre avuto, sarebbe ottimo redimerlo anche in un altro tema più chiacchierato ovvero il mondo LGBTQ+ che ricordiamo essere stato deriso nel film originale, o quantomeno non proprio rispettato, ma parliamo degli anni 90, senza rancore! Anche se la vedo dura perché il rancore per temi scottanti sta esplodendo forte proprio in quest’ultimo periodo.

Ace Ventura comunque è un personaggio che tutti ricordiamo con nostalgia, chi è cresciuto in quegli anni lo conosce quasi a memoria quindi la vittoria per l’effetto nostalgico è quasi assicurata, proprio come il film di Murphy. L’unica speranza è che venga fatto qualcosa di meglio e non un cameo forzato di tutte le vecchie situazioni con product placement piazzato ovunque che ha deluso molto i fan del Principe, che ne esce vittorioso giusto per l’effetto citato.