Le scuse ufficiali di Will Smith a Chris Rock

Will Smith ha condiviso un video sul suo canale YouTube ieri, 29 luglio, scusandosi con Chris Rock. Il video, intitolato “È passato un minuto“, vede la star di King Richard scusarsi per aver schiaffeggiato Chris Rock al 94esimo Oscar e aver risposto alle domande dei fan. È la prima volta che Smith affronta l’ormai famigerato incidente che lo ha portato a essere bandito dagli eventi dell’Accademia per 10 anni.

Per quelli di voi inconsapevoli dell’alterco, che sembra piuttosto difficile da immaginare, ma lo spiegheremo comunque, Will ha schiaffeggiato Chris dopo che il comico ha fatto una battuta insensibile su sua moglie, Jada Pinkett Smith. La battuta ha paragonato Jada, che soffre di alopecia, a GI Jane, un personaggio con la testa rasata.

Ora, Will ha affrontato a lungo le ricadute delle sue azioni, iniziando il suo video con alcune parole digitate, che dicevano: “È passato un minuto… Negli ultimi mesi, ho riflettuto molto per lavorare su me stesso… Hai posto molte domande giuste a cui volevo prendermi del tempo per rispondere.” Will si è quindi seduto, da solo a casa sua, e ha proceduto a spiegarsi, la prima domanda gli è stata posta perché non si è scusato con Chris.

Will ha spiegato: “Ero annebbiato a quel punto. È tutto sfocato. Ho contattato Chris e il messaggio che è tornato è che non è pronto a parlare. E quando lo sarà, si metterà in contatto con lui. Quindi ti dirò, Chris, mi scuso con te. Il mio comportamento è stato inaccettabile e sarò qui ogni volta che sei pronto a parlare.“

L’attore premio Oscar ha continuato a porgere le sue scuse alla famiglia di Chris: “Voglio scusarmi con la madre di Chris. Ho visto un’intervista che la madre di Chris ha fatto e, sai, quella è stata una delle cose di quel momento che non ho fatto. Non mi rendo conto, e, sai, non stavo pensando, ma quante persone sono rimaste ferite in quel momento, quindi voglio scusarmi con la madre di Chris. Voglio scusarmi con la famiglia di Chris. In particolare, Tony Rock [il fratello minore di Chris]. Sai, abbiamo avuto un ottimo rapporto. Sai, Tony Rock era il mio uomo. E questo è probabilmente irreparabile”.

Will ha continuato spiegando come aveva passato gli ultimi tre mesi a ripetere e cercare di capire le sfumature di quello che è successo, e che mentre non avrebbe scompattato tutto in questo video, ha assicurato: “Ma posso dire a tutti tu, non c’è nessuna parte di me che pensa che fosse il modo giusto di comportarsi in quel momento. Non c’è parte di me che pensa che sia il modo ottimale per gestire un sentimento di mancanza di rispetto o insulti“. Ha continuato a chiarire se Jada gli ha “chiesto di fare qualcosa”, a cui Will ha detto che no, non l’ha fatto, e che la scelta di schiaffeggiare Chris era interamente sua.